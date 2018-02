Arellano: Entre 60 mil a 85 mil venezolanos cruzan diariamente la frontera con Colombia

ND / 7 feb 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Gaby Arellano, informó este miércoles que unos 85 mil venezolanos cruzan a diario la frontera con Colombia, en busca –asegura- de la calidad de vida que no consigue en su país.

“Del mes de diciembre para acá entre 60 mil y 85 mil venezolanos salen a diario por el puente Santander. Esos venezolanos están clasificados en tres tipos: el venezolano péndulo, que es quien sale a buscar alimento y regresa, el que usa a Colombia como tránsito para llegar a otros destinos como Ecuador, Chile, Argentina y un gran porcentaje, 30 %, se queda en territorio venezolano. Vemos a venezolanos durmiendo en plazas colombianas”, dijo Arellano en entrevista a Primera Página por Globovisión.

La parlamentaria hizo referencia a cómo estas cifras de inmigrantes han cambiado con el pasar del tiempo. Mencionó que en julio del año pasado se contabilizaban entre 12 mil y 15 mil venezolanos, mientras que para septiembre de ese mismo año pasó a 38 mil coterráneos.

Recordó que entre septiembre y noviembre “al menos (los venezolanos) salían con condiciones económicas medias, después de diciembre vemos como salen estratos C y D; los vemos mendigar en las calles de Cúcuta para seguir su tránsito, porque está ciudad está saturada y no se consigue empleo con facilidad. Algunos se van caminando desde Cúcuta a otras ciudades por no tener para pasaje, unas 25 horas incluso caminando”, denunció.

Gaby Arellano aplaudió las medidas migratorias que ha tomado el país vecino para con los venezolanos, sin embargo, considera que esas mejoras incentivan aún más la migración; en ese sentido reitera la petición del partido Voluntad Popular del “corredor humanitario”.

“Cada vez que (Juan Manuel) Santos genera beneficios para inmigrantes en Colombia, provoca que más venezolanos se vayan al país vecino, por eso pedimos un corredor humanitario controlado por las Naciones Unidas”, solicitó.

Arellano aclaró que esta petición –que insiste ha hecho Voluntad Popular desde 2015- se diferencia a la del “canal humanitario” en que esta última depende de una aprobación de Miraflores mientras que el “corredor humanitario” estaría en frontera colombo-venezolana (o con Brasil) y dependería exclusivamente de los protocolos de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Añade que esto ocurre cuando hay casos de migración masiva o desplazamiento forzoso, como pasa en Venezuela. Recalcó que estas medidas son paliativos emergentes a lo que está sucediendo en el país, pero, a su juicio, el problema de fondo se soluciona con un cambio político y respeto a la Constitución.

Etiquetas: emigrantes | Gaby Arellano | inmigrantes | Venezolanos en Colombia