Anitza Freites (UCAB): La pobreza ha llegado a todos los niveles

ND / 22 feb 2018.- Anitza Freites, directora del Centro de Investigaciones Sociales de la UCAB, destacó que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) revela que “la pobreza ha llegado a todos los niveles”.

Así lo señaló en el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Comentó que “hemos perdido siete puntos en la tasa de cobertura de la población en edad escolar, siete puntos en un año. ¿Eso qué significa? La población en edad escolar es la que está comprendida en el segmento entre 3 y 24 años, eso representa aproximadamente 12 millones y medio de personas en esas edades”.

“En la Encovi 2016 teniamos un 78 % de la población cubierta y la Encovi 2017 está dando cuenta de un 71 %”, explica Freites.

Población entre 3 y 17 años

Asimismo, destacó que “cuando vemos la población de 3 a 17 años, encontramos que hay un millón de niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo. De manera que hay siete millones que están asistiendo”.

Sin embargo, agregó, “de esos siete millones que están asistiendo, tenemos que hay un 40 % que asiste (…) cuando no hay problema de agua, cuando no hay problema de falta de comida en el hogar, cuando no hay problema de falta de comida en la escuela, cuando no hay problema de servicio eléctrico, no hay problema de transporte (…). De esos siete millones, realmente hay un 60 % de la población que es la que podría estar teniendo un ambiente escolar de normalidad”.

Población entre 18 y 24 años

De igual forma, “tenemos la población de 18 a 24 años, que es donde se ha concentrado en mayor medida el abandono escolar, que es la población en edad de estar terminando la educación media o de estar incporados a la educación universitaria”, indicó.

“La cobertura en las edades de 18 a 24 años disminuyó de manera más importante en condiciones en que los estudiantes sólo han completado a lo sumo la educación media, a lo sumo tienen el título de bachiller”, explicó Freites.

Adicionalmente, “de los cuatro millones que están en ese rango de edad, solamente medio millón declara haber alcanzado título universitario o TSU. De manera que tenemos un millón y medio que asiste, dos millones y medio que no asiste, y no asiste porque están incorporados al mercado de trabajo”.

Migración

Por otro lado, Rondón preguntó: “¿Evaluaron la migración, esto que ahora llamamos la diáspora? ¿Qué datos tenemos allí?”.

“En la Encovi incluimos una sección para investigar sobre los hogares donde algún miembro había salido del país en los últimos cinco años. ¿Qué nos está arrojando la Encovi? Que tenemos alrededor de 600 mil hogares que reportaron al menos un miembro que hubiera salido del país en los últimos cinco años”, explicó.

Agregó también que “son 600 mil hogares con un promedio de 1,3 miembros que se han ido al exterior. Eso significa que tenemos más de 815 mil venezolanos que se han ido en los últimos años fuera del país”.

Sin embargo, “la encuesta tiene una debilidad”, aclaró. “No está captando aquellos hogares donde todo el grupo familiar se fue del país. Entonces no hay quién reporte en esos casos”, expresó Freites.

Adicionalmente, señaló: “Se están alcanzando cifras como que en el último tiempo se han ido cuatro, cinco millones (…). La población del Área Metropolitana de Caracas es de tres millones nada más. Si nos vamos a la Gran Caracas, podemos llegar a cuatro millones. Decir que se han ido cuatro millones en este último tiempo (…) es imaginarse que la Gran Caracas, llegando hasta Guarenas-Guatire, se vació”.

“Creo que tenemos que centrar un poco más la atención en los problemas que representa la migración más que en la magnitud del fenómeno”, insistió Freites.

Perfil de quien emigra

Asimismo, Freites indicó que “cuando vemos el perfil de esa población, si bien el perfil ha ido cambiando en el último tiempo, ya no es una migración estrictamente calificada como pudo haber sido en los años 90, comienzo de la década de los 2000”.

“La encuesta nos da el resultado de que la mitad de estos 800 mil que se fueron tienen título universitario y la otra mitad tiene escolaridad por debajo del bachillerato completo. De manera que está entrando otro componente de la población en el proceso migratorio”, explicó la investigadora.

Por otra parte, Rondón preguntó: “¿Qué es lo que más, ya como ciudadana (…) te ha impactado de estos resultados?”.

“Creo que el conjunto de resultados, el nivel de deterioro que en apenas un año pudimos registrar”, admitió.

Según expresó, “la pobreza ha llegado a todos los niveles (…). Eso nos impacta porque ha sido un año duro y el año que estamos transitando avizora que también va a ser un año duro”.

