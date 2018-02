Ángel Oropeza: Cada quien tiene que activarse y no esperar sentado a que algo pase

ND / 16 feb 2018.- Ángel Oropeza, coordinador del equipo de apoyo político de la MUD, insistió este viernes en que el reto para lograr un cambio en el país es “romper” la desesperanza.

Así lo señaló en el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

“Me preocupa esta tendencia de poner el acento en lo venezolano, de que los venezolanos tenemos esta cantidad de problemas, que estamos cayendo en esta cantidad de errores, que no servimos para nada, que no saldremos para adelante. ¡Cuidado!”, advirtió.

De acuerdo a Oropeza, “aquí hay un responsable principal que es un modelo de dominación, que históricamente se aprovechó de un momento de engaño, de ingenuidad. Cuando la gente pensó que los gobiernos anteriores no eran muy rentables para ellos, metió de contrabando un modelo de dominación que salvo algunos pocos apoyos solamente tiene su sustento en una fuerte represión”.

“Hay que cambiar de gobierno”

Asimismo, pidió no caer “en la trampa de esperar que algún día cambiemos la cultura del venezolano para que entonces esto cambie”.

“Hay que cambiar de gobierno. Cuando el gobierno cambie, algunas de estas cosas que estamos mencionando van a cambiar, el problema de la desconfianza, el problema de la ingenuidad (…). Las cosas que hoy demandamos, y que algunos falsamente ven como causa cuando en el fondo son consecuencia, van a empezar a cambiar”, aseveró Oropeza.

Además, resaltó que “la lucha política, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es una lucha que es completa (…). Cada quien tiene que activarse a hacer lo que tiene que hacer. Pero claro, el Gobierno se ha empeñado en vender un concepto de casi nula eficacia política”.

“Cuando la gente se convence ella misma de que su eficacia política es nula, lo que le queda entonces es sentarse a rezar o sentarse a esperar que algo pase”, lamentó.

En su opinión, “parte del reto de la MUD, la iglesia, los sectores sociales, todos a los que nos duele este país, es tratar de combatir esta sensación de nula eficacia política. Cuando la gente empiece a ver qué puede hacer ella en vez de estar preguntando qué va a pasar (…) las cosas empezarán a cambiar”.

“¿Eso no tiene que ver con liderazgo?”, preguntó Rondón.

“Ciertamente. Es un problema del liderazgo político, por supuesto, y un problema de liderazgo social”, afirmó Oropeza.

“Hay que romper con la desesperanza”

Por otra parte, señaló que “en un país en crisis las respuestas no son fáciles”. A su juicio, “enfrentar una dictadura armada, corrupta, sin escrúpulos, con herramientas civiles, democráticas y constitucionales no es para nada fácil. La respuesta, por supuesto, es una respuesta colectiva”.

“La clave está en que cada quien, cada sector empiece a entender o a preguntarse qué me toca hacer en mi espacio natural de influencia y empezar a activarme”, manifestó Oropeza.

Rondón preguntó: “¿Habrá algún momento en que esta sociedad encuentre su cauce de coherencia?”.

“No me queda la menor duda (…). No ha habido un solo país que haya pasado por situaciones parecidas a la nuestra que no hayan conseguido la solución. Además, soluciones que consiguen, después que se da el cambio político, relativamente rápido”, explicó.

Asimismo, indicó: “Creo que el reto más urgente de la dirigencia política y social es romper cuanto antes el ciclo perverso, autoforzante de la desesperanza, porque mientras estamos en la desesperanza cualquier salida o actividad que se proponga no va a ser asumida. Lo primero es romper el ciclo para que las propuestas que vendrán puedan ser implementadas”.

