Andrés Caleca: Son unas elecciones a lo nicaragüense

Ronald Romero / 8 feb 2018.- El economista y analista político, Andrés Caleca, aseguró este jueves que las presidenciales no serán “democráticas” y que está planteado un escenario como en los comicios que se dieron en Nicaragua.

“Se está dando unas elecciones a lo nicaragüense porque se va a unos comicios sin adversarios políticos. El Gobierno quiere ganar una elección pero no sabemos ¿Cómo van a llevar las riendas del país?. Viene una situación difícil”, señaló en el programa de Shirley Varnagy que transmite Circuito Éxitos.

Lea más: CNE: Presidenciales serán el 22 de abril

El especialista agregó:”Son unos comicios desiguales, están pensados para que los adversarios del Gobierno no tengan ventaja, no son democráticas pero no hay que ponerle la papa caliente al gobierno, pero nadie ha pensado ¿Cuál será la opción de la MUD si no van a los comicios?”.

Para finalizar, Andrés Caleca, recomendó a los adversarios del Maduro a “ir a las presidenciales seriamente, con una plataforma unitaria, porque con esa decisión le va a hacer difícil al Gobierno hacer fraude. No nos podemos ir a entregar”,

El pasado 7 de febrero de 2018, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que conforme con el documento rechazado por la MUD en República Dominicana, la fecha de las elecciones presidenciales 2018 son convocadas para el 22 de abril.

Durante sus declaraciones, hizo énfasis en que el Poder Electoral ha de garantizar “como siempre” la transparencia y el juego limpio par los comicios que decidirán el futuro del país.

Etiquetas: 2018 | CNE | presidenciales