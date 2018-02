AN denuncia que a un mes de la “masacre de El Junquito” no hay ni un solo detenido

Gilberto Rojas / 15 feb 2018.- La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y dirigente por Miranda de un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, denunció la mañana de este jueves que la investigación iniciada desde el Ministerio Público sobre la denominada “Masacre de El Junquito”, ya lleva un mes y no ha dado ningún resultado.

“A un mes de la Masacre de El Junquito aún no se abren las investigaciones por violación de DDHH en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad. Desde la Comisión de Politica Interior seguimos trabajando y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables (materiales e intelectuales) de la Masacre de El Junquito”, dijo.

A través de su cuenta en Twitter también indicó que “Ayer (miércoles) consignamos el informe de la Masacre de El Junquito ante el representante en Venezuela de la OEA. Esta semana seguiremos con más acciones que anunciaremos. La violación de DDHH es un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras. No lo olviden los responsables de la Masacre de El Junquito”.

