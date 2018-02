Abogado de Donald Trump pagó 130.000 dólares a actriz porno ligada al presidente

Jennifer Suárez / 14 feb 2018.- El abogado del presidente Donal Trump admitió por primera vez que le pagó a una actriz porno 130.000 dólares de su propio bolsillo.

En una declaración publicada en The New York Times, el abogado Michael Cohen no precisó las razones del desembolso de dinero, pero el diario The Wall Street Journal ya había revelado hace más de un mes que Stephanie Clifford, de 38 años, conocida en la industria del cine pornográfico como Stormy Daniels, había recibido esa suma durante la campaña presidencial de 2016 para que no hablara sobre la relación que había mantenido con el magnate inmobiliario. Cuando ocurrieron esos encuentros, Trump era un ciudadano común y estaba casado con Melania, con quien había tenido un hijo cuatro meses antes, según lo reseñó el portal Clarín.

Por su parte la actriz habría dado su versión de la historia a la revista In Touch en el año 2011, sin embargo, esta fue publicada en enero de este año.

Según The Wall Street Journal, ella confesó haber tenido en privado contactos sexuales con Trump en julio de 2006, durante un elegante torneo de golf disputado cerca de lago Tahoe, una zona turística entre California y Nevada.

Cabe destacar que el pago a la actriz se realizó luego de que, en plena campaña electoral de Trump, saliera a la luz testimonios de varias mujeres que denunciaron que habían sido acosadas por el mandatario y un video en el cual se escuchaba decir al magnate que le gustaba agarrar a las mujeres de los genitales.

