Blyde: Es muy grave participar si las elecciones son en abril

ND / 4 feb 2018.- El exalcalde y abogado constitucionalista Gerardo Blyde asegura que se requieren como mínimo seis meses para garantizar condiciones electorales para unas elecciones presidenciales transparentes y limpias. Agregó que participar sin condiciones es “muy grave”.

Así lo dijo en el programa Diálogo con… Carlos Croes por Televen, grabado el jueves.

“Estamos sumergidos en un proceso de negociaciones en República Dominicana que, por quinta vez, no da frutos. Hay varios escollos ahí, según ha traslucido… en primer lugar la tuzudez de parte del Gobierno de no querer modificar la fecha electoral más allá del 30 de abril. Porque, además el Gobierno no cede en condiciones importantes… para dar absoluta garantía a los venezolanos de que lo que voten va a ser lo que se cuente”

Luego precisó: “Yo creo que hay que participar solo en condiciones y si hay tiempo para que esas condiciones puedan cumplirse.

-Por ejemplo, usted no puede hablar de una observación internacional en abril porque dicha observación necesita tiempo para organizarse.

-Usted no puede hablar de unas elecciones en abril si no se ha revisado el Registro Electoral y si no se han incorporado a los millones de venezolanos que han tenido que emigrar gracias a esta revolución y que no se han podido inscribir en los consulados en el exterior y siguen apareciendo que están votando aquí en Venezuela. Y todos ellos tienen derecho a votar.

-Tampoco hay tiempo (si las elecciones son en abril) de nombrar un árbitro imparcial que le dé confianza a todas las partes y no solamente a una parte… el árbitro actual, si tuviera un poco de dignidad, se retiraría”.

Blyde recordó también que la Ley electoral señala seis meses como condición mínima entre la fecha en que se convoca y la celebración de la elección. “¿Por qué no se cumple la Ley? Porque aquí el Gobierno está desesperado y se trata de legitimar a trocha y moche así no haya condiciones”.

Finalmente, el ex secretario general de UNT y PJ aprovechó para enviar un mensaje al sector opositor. “Existen candidaturas lanzadas, pero con un problema serio de unidad. Yo quiero usar tu programa para mandarle un mensaje a todos los compañeros de la oposición: sin unidad no vamos a lograr absolutamente nada… y creo que participar bajo cualquier condición es grave para el futuro de la democracia y para los apoyos internacionales que se han logrado. Muy grave”.

vaya al foro

Etiquetas: condiciones | Gerardo Blyde | negociación | Presidenciales 2018