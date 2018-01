Villca Fernández comenzó huelga de hambre, “estoy secuestrado”

Gilberto Rojas / foto: @CaraotaDigital / 24 ene 2018.- El dirigente estudiantil preso desde el 31 de enero de 2016 en El Helicoide,Villca Fernández, informó este miércoles que ha comenzado una huelga de hambre para exigir así su traslado al Hospital Militar para tratar la situación de salud, ya grave, que viene denunciando desde hace semanas.

A través de un comunicado publicado por las redes sociales hace algunas horas también hace referencia a que ya se le ha diferido su audiencia once veces.

A continuación el comunicado íntegro

Dicen que me van a llevar y es mentira, una burla constante por parte de los funcionarios. Hago responsable a Carlos Calderón, Gustavo Gonzalez y a Nicolás Maduro de mi salud y mi vida.

Inicio esta huelga de hambre con una tensión de 170 la alta y 150 la baja.

No levantaré esta huelga de hambre hasta que inicien los traslados para los distintos detenidos que tengan su audiencia en los tribunales, como tampoco la levantaré hasta tanto no sea llevado al Hospital Militar y me garanticen mi derecho a la salud que es mi derecho a la vida.

Basta de atropellos por parte del estado a quienes estamos secuestrados en este lugar. Hago un llamado a la comunidad internacional y organizaciones de los DDHH a que habrán una investigación exhaustiva en este lugar donde se tortura y violan nuestros DDHH a diario.

Tenemos un gobierno que está hablando de diálogo pero que sus acciones son de guerra, asícomo asesinaron a los ex-funcionarios ‎el pasado 15 de enero en El Junquito de igual maneranos torturan y violan día a día nuestros DDHH a los prisioneros políticos. Nos están matando lentamente en estas mazmorras.

Se supone que el diálogo es para frenar todo tipo de confrontación y para solucionar los problemas del país políticamente, social y económicamente pero el hecho de tener que iniciar una nueva huelga de hambre para exigir que se nos respeto el derecho a la vida y al debido proceso es una clara demostración que no toman en serio el diálogo.

“Cuando los derechos de los ciudadanos no son respetados, es deber conquistarlos”.

