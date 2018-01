Viera-Blanco a Bayly: Haz las paces con Poleo

ND / 31 ene 2018.- El politólogo y articulista de ND y otros medios, Orlando Viera-Blanco, argumentó este miércoles, en carta pública a Jaime Bayly, que si bien su entrevista al editor Rafael Poleo merece “halagos” desde el punto de vista del entretenimiento, desde otro punto de vista “le hace un flaco favor a la causa, no sólo de la oposición venezolana, sino del proceso de restablecimiento democrático y republicano del país”.

Lea más: (video) Rafael Poleo y Jaime Bayly se enzarzan en debate que no termina bien

A continuación el texto de la carta:

He visto con detenimiento la emisión del programa de fecha 29 de enero 2018, en el cual sostuviste una difícil y amarga disputa con el periodista venezolano Rafael Poleo. Desde el punto de vista de entretenimiento, el episodio podría merecer “halagos”, porque entretener es impactar. Pero en un plano estricto de comunicación social y política, de responsabilidad frente al público y la notoria sensibilidad que acumula el pueblo venezolano, este tipo de confrontaciones virales – os comento comedidamente – le hacen un flaco favor a la causa, no sólo de la oposición venezolana, sino del proceso de restablecimiento democrático y republicano del país.

Antes de entrar al fondo de lo que respetuosamente os quiero expresar, anticipo que estás en pleno y absoluto derecho-como periodista y comunicador-de conducir vuestro programa en la dirección que os de la gana. La cosa comienza a complicarse cuando enfocando temas neurálgicos para la audiencia patria, se genera un desbordamiento de pasiones de orden político, donde el gran beneficiado es la polarización y el gobierno. Habida cuenta que ese gobierno tiránico goza tanto de vuestro repudio, como del propio, y de la mayoría de vuestros seguidores, alardear a un invitado por su criticismo infundado contra un sector opositor – procurando el morbo divisionista – o ‘pasar coleto’ con aquél que defienda las tesis de diálogo o del voto, por interpretar tú que eso es complicidad, es a lo menos descortés por no decir, torpe e inadecuado.

Conversemos, como te gusta decir. He venido observando en los últimos meses que vuestro programa ha asumido una línea de ataque a un sector de la oposición representada en la denominada Unidad. Con vuestra ironía característica (un estilo tolerable), has ido desfigurando progresivamente a actores de esa oposición, además de cuestionar ciertos aspectos tácticos y políticos impulsados desde esa Unidad. Cómo os disgustan los clichés, me permito citar algunos: “ir a elecciones en Venezuela es una pérdida de tiempo; ciertos líderes de oposición le hacen comparsa a la dictadura Madurista; votar en unas presidenciales sería legitimar su régimen, Dialogar es claudicar, la oposición es traidora”. A nuestro humilde entender estos lugar comunes no son más que denuncias ruidosas, elevadas, de vocación muy “lirica y afinada” para las redes y el público (mainstream), que en el mundo del entretenimiento y del gigantismo mediático, ponen a los tartufos (Moliere) a cocer y cantar en la mesa, mientras en el mundo de la mass mediation politics, abren boquetes irreconciliables. Y cobra Maduro.

Amigo Jaime, ¡cuidado! Os alerto muy sentidamente, estáis montado en una corriente no-elitista “mainstream sine veritas”, propia del peronismo mediático, que haciendo gala de un populismo en redes, agobia y angustia, y enaltece indulgentemente a la antipolítica… excitando emocionalmente a aquellas personas que aceptan las reglas dominantes del súper-realismo, donde “el medio es el mensaje” (McLuhan) y no el mediador. ¡Has llegado hasta aupar por la presidencia de la República de Venezuela a algunos comunes amigos que reducen la política a “piedra, plomo y candela!! En palabras más simples: Es la supremacía del medio al servicio de los sondeos y las tendencias de la opinión publica (Alain Minc / La borrachera democrática), lo cual es duda, una espada de Damocles (el rating) y la filosofía light, la de las emociones y especulación estridente, donde la razón y la consciencia hacen el ridículo. En eso os reconozco sois un crack.

Han desfilado por vuestro show una serie de personajes que descalifican a opositores de una forma muy olímpica e irresponsable – filosofía light – poco ilustrada, ligera, sin que medien argumentos válidos en materia de eficiencia política, ni pruebas para plantar un debate sustentable y serio. Se ha dicho de manera infame – con nombre y apellido – que hay actores de oposición “que han sido comprados por el gobierno de Maduro (…) que tienen negocios con el régimen (…) que traicionaron la voluntad plebiscitaria del 16J/ 2017 o ‘la sangre, sudor y lagrimas de las protestas (…) En fin habéis convertido a la oposición venezolana que no te gusta en vuestra comidilla, por ser según vuestro decir, quinta columna y pulmón de Maduro y aliados. ¿Favorece esta tendencia, los intereses reales de la disidencia? ¿Quién concede más “pilastra” al gobierno: quien lo taladra conmecha corta, o quien le quita la corriente al cincel? Cuidado con la planificación central de la massmediación querido Jaime. Cuidado con la insensatez implícita que significa polemizar como línea de entretenimiento, polarizando y fermentando los espíritus muy desgastados de la tolerancia y la esperanza de los Venezolanos. Diría Santo Tomas, eso no es prudente ni noble…

Otro filósofo de la comunicación, Larry King – nada light – una vez me aconsejó en víspera de lanzar mi propio show, ‘El Abogado del Diablo’, cinco pautas a seguir irremisiblemente. Cito: “1.- Preguntas cortas, 2.- No seas jamás rudo con el invitado 3.- Mantén el show en movimiento, 4.- Tu única responsabilidad es la audiencia, cuídala siempre 5.- Si no tienes nada que preguntar, usa la muletilla “Por qué”. Con Poleo Jaime, habéis sido rudo y cuestionador en una discusión implícitamente insensata. ¿Por qué? Porque confunde al televidente y lo radicaliza. Os invito revisar más de 1.500 comentarios al tiempo de escribor estas lineas (24 hrs de tu programa) en tu mainstream, en su mayoría celebrando la echada de Poleo. Una taza de kerosén en un ambiente encendido… Entonces “tu única responsabilidad que es la audiencia”, arde y se quema…

Vivimos momentos muy delicados en nuestro país. Un hombre tan inteligente como tú sabe perfectamente que favorecer una línea crítica de manera ingrávida y sobredimensionada – populismo demoscópico o peronismomainstream – es exacerbar el divisionismo histórico, lo mismo que impedía a la resistencia política civilista de los años 60, 70 y 80, enfrentar las dictaduras latinoamericanas cohesionadamente. Por ello – amén de los tanques, las armas y el terror – estos tiranos permanecieron en el poder, dándole atornillamiento a dictaduras cómo las de Juan Velasco Alvarado (quien sacó del poder a Fernando Belaúnde Terry); Stroessner en Paraguay, Bordaberry en Uruguay, Somoza en Nicaragua, Videla en Argentina, Chapita en RD o el propio Pérez Jiménez en Venezuela… Uno de los factores comunes de permanencia y prolongación de esos gendarmes era la imposibilidad por irascibilidad, contumacia y disgregación de la sociedad civil, de construir verdaderas alianzas o frentes unitarios de resistencia sin lo cual ni conspiraciones armadas, lograron dar cuenta de esos pretores…Hacer ambiente mas irascible, aviva la desconfianza grupal y el quiebre de consensos. ¿Si me entiendes?

Sólo a través del consenso chileno de 1988, el pacto del Uruguayo del Club Naval de 1981 (que excluyó posturas principistas como la de Wilson Ferreira), el frente unido cívico-militar y gremial Paraguayo de 1985, la alianza civil y patriótica de Brasil de 1984; el Perú posible del Cholo Toledo contra el fraude de Fujimori (2001); el pacto de Punto Fijo de 1958 o el pacto Chamorro; viabilizaron las transiciones políticas de dictaduras a democracias. Si en esta época-por decir un gigantismo-hubiesen existido redes sociales cómo plataforma de valiosos intelectuales y moderadores como tú (capaces de impactar a la opinión pública internacional), estoy seguro, hubiesen sucedido dos cosas: 1.-No hubieses tenido mucho Stream/Rating; y 2.-Hubieses terminado siendo un gran político, un aburrido moderador y un gran embajador de la causa mundial por la libertad.

Por eso os decía que comprendo vuestra línea crítica en aras de satisfacer “la escandalización típica del showbusiness”, y no terminar siendo un ancla que en vuestro horario (9:00 pm), aliente el cabeceo o el bostezo del televidente. Eso se entiende. Pero en el mundo de la comunicación política amigo mío-que es vuestro nicho porque os gusta y porque lo haces bien-pediría respetuosamente cómo venezolano, inclinéis en lo posible la ruta moderada del utilitarismo posibilista-a contravía del principista o sondeo-maniático-dejando de fragmentar apasionadamente a la oposición que espero comprendas, gracias a la global massmediation (YouTube, Mega), favorece las intenciones de eternización del Sr. Nicolás Maduro.

Ni Poleo fue realmente Poleo en vuestro programa, ni Bayly fue el Bayly que realmente quiere ser. Poleo simplemente fue un venezolano como muchos, cansado, desesperado, profundamente adolorido del destrozo y despojo en que ha caído nuestro país, y quien se vio frustrado y ciertamente muy incómodo, cuando os quería exponer con interrumpida hilaridad, lo que debo decir sin sorna, no le dejaste decir… Y para ti, echar a un invitado de la forma que lo habéis hecho, tomándote el resto del programa para explicar la logicidad de tu conducción, amén de tu estilo irreverente y estrambótico, estoy seguro tampoco os hizo feliz. Una posición adelantada y aventajada, sin duda injusta y hostil. Tu no eres así. Sufrimos mucho en Venezuela o en el exilio mi querido Bayly, para reforzar la desesperanza y la diatriba con estos episodios. Ya de banalización maledicente y propaganda inducida por el régimen, tenemos de sobra. ¿Permítame ser Abogado del Diablo? ¿Te complace ver como tus invitados destrozan la reputación de algunos opositores, al punto de sonreír cuando os dicen que son tanto o más criminales que quienes nos gobiernan? Recordar. Mandamientos del ancla: #4. Tu única responsabilidad es la audiencia…a quien no sólo se entretiene. ¡También se educa!. Cuidarla siempre…

Ni Poleo ni nadie quien adversa al gobierno, entiende benévolamente al Sr. Rodríguez como un hombre culto Jaime. No quiso el veterano Presidente de Zeta y El Nuevo País (que alguna vez me colocó en la alforja de los “consultores de papel o de nada” por lo cual no soy nadie para defenderle) darle caña o dádiva a este personaje Goebbelsino [Jorge Rodríguez]. El alcance de esta afirmación de Poleo es decirle al público que este hombre – con mandato y vocería político – lo que trata es de lograr un salvoconducto para él y su pandilla, quizás Maduro incluido… Una “carta” de impunidad porque se sabe arrinconado no sólo por la oposición sino por el mundo y la historia. ¿Por qué no lo dejaste terminar? Porque la línea discursiva y demoscópica, era polemizar y sacar de quicio a Poleo. Y como eres bueno en eso, lo lograsteis… El tema es que jamás esperaste que de esa manera. Y eso no fue bueno ni para él, ni para ti, ni para los televidentes. Si para la acumulación de visitas/viewers (Mainstream), y para el clan gobierno… Pero el tema es impactar, lo sé…

Cuando Poleo te comenta que EEUU tiene intereses en Venezuela, apoyado en la tesis del interés económico y petrolero, no te dice nada nuevo que desmerezca validez en el análisis, porque ciertamente lo que quiso decir, es que hay intereses superiores de orden geopolítico, económico, estratégico y muy importante, de seguridad nacional (Venezuela es la puesta de entrada del islamismo radical a Latinoamérica), que son innegables en el contexto de una intervención internacional sea progresiva, humanitaria o quirúrgica en nuestro país (sin la cual no hay salida). Nada tiene que ver con el aumento de la producción de petróleo en US ni con Amazon o Bill Gates… El tema es Guyana, el Esequibo, esto es, dar con una senda que conecte la arbitración internacional. Pero en fin… el show debe continuar.

En resumida mi querido Jaime, no quiero que te tomes esta misiva como un agravio; como defensa a un sector determinado de la oposición (porque igual puedo ser muy crítico de ella y de hecho lo he sido, pero objetivamente); un desagravio en beneficio de Poleo (el sabe defenderse solo), y mucho menos, un desmérito a tus palmarios esfuerzos por la restitución democrática y republicana de Venezuela…

Recibe estas líneas como una expresión sincera de quien te admira, te agradece y te siente decididamente solidario con nuestra causa libertaria, a quien nos preocupa la unidad de propósitos de mi gente y por quien ve en ti [Bayly] un actor mediatico potente de articulación y un intelectual con interés genuinamente liberal cómo vuestros ancestros, gente de empresa (tus padres, tus abuelos), quienes enarbolaban las banderas de la paz y la prosperidad de nuestros pueblos, a través del entendimiento de la educación, el mercado y la democracia. Esa es la búsqueda.

Como reza el himno del Perú, “somos libres, seámoslo siempre…” y que nuestro “gloria al bravo pueblo” se hermane con el voto solemne de vuestra voz–unida, apacible, noble y gregaria-que lucha por Venezuela.

Finalmente un consejo más: Bayly haz las paces con Poleo en un nuevo programa. “Los hombres inteligentes dialogan, no chillan” decía el Diputado que libró uno de los discursos mas importantes de la historia de la humanidad “En defensa de las dictaduras…” (1847), Juan Donoso Cortes. Si eso decía un nobiliario defensor de la monarquía elitista, ¿qué nos toca hacer a los que tenemos pretenciones mundanas y humildes como las vuestras, Jaime? Hombres que no acumulamos rencores… No os quiero contar como subirá tal gesto el rating de los corazones que tanto agradecen y reconocen vuestro amor por Venezuela.

Espero verte pronto… sin acritud. Salut Jaime!

Con sentido y merecido aprecio, un servidor y amigo;

Orlando Viera-Blanco

Etiquetas: Jaime Bayly | Rafael Poleo