Velásquez: Sigo defendiendo las primarias pero es cuestión de tiempo

Gilberto Rojas / 29 ene 2018.- El hoy precandidato presidencial por la Causa R, Andrés Velásquez, reiteró la mañana de este lunes que se tienen que exigir “de manera firme” las condiciones necesarias para asistir a las Presidenciales 2018, y de no cumplirse “simplemente no se puede ir a abalar un fraude”.

“Las elecciones tienen que ser limpias, tienen que tener reglas claras, procesos transparente y confiables, si eso no existe no se puede participar (…) yo no me niego a votar, soy un demócrata, yo defiendo el voto, pero en las condiciones que nos presentan y con un Gobierno dictatorial en frente pues precisamente para ejercer ese derecho yo exijo condiciones”, explicó.

Desde Primera Página por Globovisión, el también aún candidato a la Gobernación de Bolívar expresó que tiene “autoridad moral porque yo vengo de un robo electoral, y eso aún no ha sido resulto”.

Al momento en el que se le preguntó cómo hacer que el Gobierno disponga de garantías electorales suficientes si en proceso anteriores también se le ha exigido lo mismo y no ha cumplido dijo: “Parándose firme, con carácter, exigiendo al CNE, exigiendo al régimen, diciéndole con claridad a los venezolanos que se está dando la pelea y dando un candidato único que tenga el coraje para decir, si llegara el caso, no vamos”.

“No podemos participar en un evento para avalar seis años más de una condición que arruina al venezolano”, insistió.

Para Velásquez que el presidente de la República ya haya comenzado su campaña electoral es una prueba más del “ventajismo, de la trampa y del engaño con que esta gente actúa. Mientras conversan en Santo Domingo (República Dominicana) sencillamente ellos van avanzando, ya tenían todo preparado”.

