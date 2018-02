Velásquez: No nos vamos a calar que el régimen quiera seguir en el poder

Ronald Romero / 31 ene 2018. El dirigente del partido Causa R, Andrés Velásquez, rechazó este miércoles el bono de carnaval que realizó Nicolás Maduro para beneficiar a los venezolanos que tienen el carnet de la patria y aseguró que las presidenciales estarán “amañadas por el régimen”.

“¿Cuánto va a ofrecer Maduro para el día de la votación? Habrá que preguntarse, eso es dinero público ¿Quién regula eso? ¿Quién regula la campaña? ¿Quién establece el equilibrio en el tiempo de campaña? Nicolás tiene cuatro cadenas al día, todas las que se le antoje”, señaló en rueda de prensa.

El excandidato a la Gobernación del estado Bolívar aseguró que los comicios presidenciales “no serán un proceso limpio sino tramposo, esta elección está amañada, controlada, mediatizada por el régimen que quiere continuar en el poder. Eso no nos la podemos calar”.

Andrés Velásquez invitó a los venezolanos a no “desmayar y no dar su brazo a torcer” ante estas irregularidades del Gobierno de Maduro. “¿si gana la oposición, el candidato tendría que subordinarse a la ANC como poder supremo y si no lo hace será destituido como ocurrió con Juan Pablo Guanipa en la gobernación del Zulia? Lo que se debe exigir son garantías electorales y poner finiquito a la fraudulenta Constituyente”.

El pasado 30 de enero, el presidente Nicolás Maduro anunció los nuevos montos de los bonos de “hogares de la patria”, que dependerán de la cantidad de miembros en la familia, y un nuevo bono de carnaval de Bs. 700 mil que se pagarán a través del monedero digital asociado al Carnet de la Patria.

“Es el primer país del mundo que establece un sistema QR para la distribución de la riqueza social”, dijo ese día el Mandatario Nacional.

