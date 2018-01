Velásquez: Decisión de AD no debería ser obstáculo para validar tarjeta de la MUD

Jennifer Suárez / 19 ene 2018.- Luego de que el partido Acción Democrática expresara su desacuerdo en cuanto a la validación de la tarjeta unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática; el dirigente opositor Andrés Velásquez aseguró que de ser así, esa decisión no “debería ser un obstáculo”. “Si AD no quiere validar tarjeta de la Unidad, que no sea obstáculo para que los que si lo quieran, lo hagan”, expresó Velásquez a través de su cuenta oficial de Twitter.

El día de hoy los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo sostuvieron una reunión en la que se presentaron desacuerdos sobre notificar al Consejo Nacional Electoral su voluntad de validar la tarjeta unitaria de la MUD.

Ante esto, el secretario general de AD indicó que él prefiere validar por su partido y no respaldar la tarjeta de la MUD.

Cabe destacar que la validación de los partidos políticos será a finales del mes de enero, acción que cumple con la orden estipulada por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual consideró como “necesario” que los partidos que no participaron en los comicios celebrados el pasado 10 de diciembre, estén en este proceso.

vaya al foro

Etiquetas: AD | Andrés Velásquez | MUD | obstáculo