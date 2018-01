Trabjadores de Vencemos denunciaron “sueldos de hambre” ante la Inspectoría del Trabajo

ND / foto: @HectorAcosta312 / 8 ene 2018.- Trabajadores de Venezolana de Cementos S.A.C.A. (Vencemos) hicieron presencia en las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo del estado Anzoátegui en Puerto La Cruz, denunciando la “precaria” situación de la empresa, el “salario miserable” que cobran y exigiendo condiciones laborales favorables para poder seguir trabajando.

“Aprovechando su asistencia masiva debemos generar una acción más allá de la inspectoría, porque nuestra intención no es otra sino dar a conocer a todo el mundo que la empresa está en su peor momento y que están en riesgo nuestros puestos de trabajo”, explicó uno de los trabajadores ante sus compañeros.

Asimismo indicó que “lo que ganamos no alcanza ni para un pan canilla, nuestro salario no alcanza y eso contradice los derechos fundamentales del trabajo, no está garantizado un salario digno para los trabajadores de la industria del cemento que han logrado construir 3 millones de viviendas”.

“Hoy estamos muriendo de hambre, nuestros hijos hoy están presentando desnutrición, no sabemos qué va a pasar si ahorita en marzo a un carajito nuestro se le rompe un par de zapatos. Quién podría comprar un par de zapatos”, denunció.

Más adelante también aclaró que “a esta actividad le van a intentar dar un tilde político, nosotros no estamos en una gurimba, pero la guarimba es contra nosotros, la tenemos en el banco, la tenemos el los supermercados, la tenemos en todos lados y es contra nosotros”.

“El Estado está dejando morir esta importante industria”, concluyó.

El Sindicato Único de Trabajadores del Cemento y sus Similares del estado Anzoátegui (Sintracea), también los acompañó en sus denuncias.

