Tortolero: Sanciones de la UE nos pone en una situación difícil

ND / foto: Unión Radio / 26 ene 2018.- El ex embajador de Venezuela en Israel, Ángel Tortolero, indicó este viernes que las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios del Estado venezolano impiden hornrar los compromisos financieros en el exterior. “Nos pone en una situación difícil, porque la mayoría de las cosas las firma el presidente, por lo que honrar los compromisos financieros internacionales, se hace difícil”, dijo el ex embajador en entrevista para Unión Radio.

Durante la entrevista también habló sobre El Petro. Destacó que se trata de una manera de “saltar obstáculos impuestos por la banca internacional, porque es la única salida real y concreta”.

“Rescatar el valor de la moneda a través de un instrumento financiero que permita ofertar en el mercado internacional”, agregó.

En cuanto a las elecciones presidenciales garantizó la victoria del oficialismo alegando que mientras más sanciones reciban los funcionarios del Gobierno, “más fuerte será la voluntad de los venezolanos para votar a favor de la tolda roja”, aseguró.

“Mientras más nos ataquen, más gente votará por la revolución porque estamos conscientes que el unico sistema que nos puede garantizar la felicidad que aspiramos alcanzar algún día, es el socialismo bolivariano que nos heredó el comandante en jefe”.

