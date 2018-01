Torino Capital: El Petro tiene muchos problemas, entre ellos el legal

ND / 15 ene 2018.- El economista y jefe de Torino Capital, Francisco Rodríguez, consideró la tarde de este lunes que el Petro no es más que otro instrumento de deuda que el Gobierno Nacional querrá subastar en las próximas semanas y que además, podría ser adquirido en bolívares, no obstante sí le dio crédito a la “creatividad”.

“Si el Gobierno permitiese un sistema flexible en el cual no van a imponer un control de cambio, sino que permitirían a la gente intercambiar Petros por dólares en un precio que determinase el mercado (…)”, serviría a su juicio para liberar en cierta medida el mercado cambiario.

Asimismo advirtió que El Petro como criptomoneda o como criptoactivo “es una moneda que no tiene un respaldo en efectivo”, ya que según el presidente Nicolás Maduro estarán sustentadas con barriles de petróleo que están en el subsuelo de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que además de ser un problema legal, forma parte de otros detalles que tiene en contra como la falta de confianza y credibilidad que genera el Gobierno Nacional con los posibles acreedores.

“El Gobierno dice que el Petro estará respaldado por barriles de petróleo, pero lo van a subastar. Es decir, la gente le dará bolívares para emitir un certificado. Eso se traduce a un bono de la deuda”, reiteró.

