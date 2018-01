Tomás Guanipa: El Gobierno no está en posición de darnos un ultimátum

Gilberto Rojas / 19 ene 2018.- El diputado por Primero Justicia, Tomás Guanipa, dejó en claro la tarde de este viernes que el Gobierno Nacional no está en posición de amenazas o amedrentar a la Mesa de la Unidad Democrática en las negociaciones que se llevan a cabo en República Dominicana, de hecho afirmó que el único ultimátum que está a la vista fue el que a su juicio le han puesto los venezolanos al Ejecutivo en los últimos días.

“A nosotros el Gobierno no nos pueden poner ultimátum, el ultimátum se lo impusieron al pueblo de Venezuela que cada día pasa mas hambre (…) en el diálogo hay una regla muy clara, sin presencia de cancilleres no hay reunión. Esa es una regla acordada. Ayer no estarían presente los cancilleres y por ende no asistimos”, sostuvo.

Más adelante y en una breve entrevista concedida a Noticiero Venevisión explicó que “el acuerdo del diálogo debe rescatar la Constitución, el derecho de los venezolanos, acceso a comida y medicinas, y garantía de elecciones limpias (…) El objetivo de todos los venezolanos es superar la crisis y lograr un cambio democrático”, metas por las que están trabajando en las mesas de negociación, señaló.

“Lo que no va a suceder es que el gobierna pretenda imponer un acuerdo según sus intereses”, sentenció.

Referente a lo que desde la oposición se ha denominado como “la masacre de El Junquito”, el también coordinador nacional de PJ señaló que “el lunes ocurrió un hecho de ajusticiamiento extrajudicial muy grave en el país (…) pero más grave aún es que el Ministro de Interior y Justicia pretenda enlodar la negociación diciendo que la oposición delató la ubicación de estos ciudadanos que fueron ajusticiados”.

