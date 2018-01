Tomás Guanipa: Hay que seguir luchando porque nadie puede resignarse a vivir así

ND / 26 ene 2018.- El diputado Tomás Guanipa insistió este viernes en que es necesario “seguir luchando” por un cambio a pesar de los “obstáculos”.

Durante el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos, el dirigente de Primero Justicia aseveró que pese a la investigación penal en su contra, “lo que voy a hacer es seguir luchando para que este drama y esta angustia que estamos viviendo los venezolanos dure lo menos posible”.

“Es evidente que ésta es una orden política de Nicolás Maduro y lo que intenta es criminalizar (…) a quienes pensamos distinto y sacar del juego al partido político (…). Al final no se dan cuenta de que eso lo que hace es fortalecernos”, enfatizó.

Guanipa indicó que asume esta situación con “con mucha fe en Dios de que este país va a cambiar lo antes posible”. Agregó que ha hablado “con la familia para prepararlos frente a cualquier eventualidad”.

Insistió en que “el anuncio del Fiscal es una continuación de lo que ha dicho Nicolás Maduro. Éste es un país donde lamentablemente no hay justicia, todo está controlado por el Gobierno Nacional”.

“Nadie puede resignarse a vivir así”

Por otra parte, consideró que “el Gobierno tiene que entender que metiéndome preso a mí, metiendo presos a otros dirigentes políticos, no se va a acallar la protesta ciudadana que hay en la calle frente a la angustia de no tener qué comer, frente a la angustia de no conseguir medicinas, frente a la angustia de un sueldo que no alcanza para nada, frente a la angustia de la violencia desatada en el país”.

“En definitiva, ellos creen que con eso pueden imprimirle miedo al pueblo venezolano. En este momento reafirmo y le pido a la gente que sigamos luchando porque nadie puede resignarse a vivir en un país así”, puntualizó.

“Lo que estamos es luchando y vamos a seguir organizándonos”, manifestó Guanipa.

Adelanto de las presidenciales

Asimismo, aseguró que el adelanto de las elecciones presidenciales por parte de la ANC “no nos agarró en pañales”, como comentó Andrés Velásquez.

“Esto se sabía que iba a ocurrir, y hemos estado durante días previos y posteriores reuniéndonos con todos los precandidatos, buscando que pueda haber un consenso, no para una candidatura, sino para tener un líder que luche para que haya condiciones electorales, para que enfrente este gobierno, para que una a la sociedad venezolana y para que pueda hacer frente a lo que significa el intento de una farsa electoral que lo que pretende es perpetuar en el poder a una persona que no llega ni al 20 % de apoyo popular”, explicó Guanipa.

Insistió en que “tenemos que resistir a este régimen y resistirlo significa sortear todos los obstáculos que nos pongan”.

Consideró que el adelanto de las elecciones debe significar “una lucha por condiciones electorales y nunca para legitimar un fraude en el país”.

