Tania Díaz: Estamos cumpliendo el mandato popular al adelantar las presidenciales

ND / 25 ene 2018.- Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, consideró este jueves que ese órgano está cumpliendo con el “mandato popular” al convocar a elecciones presidenciales.

Durante Entrevista Venevisión, señaló: “La oposición a la última reunión del diálogo no se presentó”. De esa manera respondió cuando se le cuestionó sobre la decisión de adelantar los comicios, pues éste era un punto que se estaba discutiendo en el proceso de negociación.

“También es notorio, público y comunicacional que durante esas conversaciones hubo distintos tipos de presiones de parte de factores de poder (…). Hubo un boicot al diálogo en el país para el cual se prestaron algunos sectores de la oposición política venezolana”, destacó.

A su juicio, “la ANC está cumpliendo no solamente con la potestad constitucional que tenemos, porque la tenemos, sino además con lo que es el mandato popular, que cuando nos eligió como ANC tuvo la intención de garantizar la paz del país. Bueno, convocamos a unas elecciones que están en período constitucional para este primer cuatrimestre del año 2018 y lo hicimos en atención de nuestras facultades constitucionales pero también de lo que ha dicho el pueblo”.

Asimismo, Díaz resaltó que “esta misma semana Hinterlaces sacó un sondeo de opinión donde dice que 72 % de la población quería elecciones presidenciales lo antes posible. Pero no solamente la población, sino la misma oposición”.

“El año pasado, mientras tenían desplegadas en el país las guarimbas terroristas, ¿cuál era la consigna del oposición? ¿Qué decían las pancartas? (…) ¿Entonces cómo es que eso es una consigna el año pasado y ahorita no lo es? ¿Será que eso tiene que ver con los resultados de las últimas tres elecciones? ¿Será que eso tiene que ver con que la oposición política radical, el ala extrema, el ala que se pliega a intereses que no son cónsonos con los intereses de la mayoría de la población, sabe que está perdida? ¿Será que esa misma oposición es la que está articulando con factores internacionales de distinta índole para que ejerzan más presión sobre el pueblo venezolano, para que boicoteen nuestro derecho democrático?”, preguntó.

“La mayoría del pueblo venezolano ya se contó”

Por otra parte, resaltó que “más de ocho millones votaron en las elecciones de la constituyente; nueve millones en las elecciones municipales; y casi 11 millones en las elecciones regionales. ¿Hay alguna otra lectura que se pueda hacer por encima de eso para decir que no tenemos elecciones?”.

En su opinión, “lo que ha ocurrido es que hay un sector de la oposición que simplemente no tiene garantías, no tiene moral, no tiene cara para presentarse a un proceso electoral y es que en este momento está articulando con ese montón de gobiernos que habría que ver cómo tienen su aceptación política, que entonces atentan y cometen, además de una injerencia grosera contra el país, un irrespeto a lo que ha dicho la mayoría del pueblo venezolano”.

“La mayoría del pueblo venezolano ya se contó. Ya llevamos hasta 11 millones de personas a votar el año pasado. Nadie puede en este planeta decir que ese no es el mandato de los venzolanos”, enfatizó Díaz.

De igual forma, dijo que “hasta ahora las fuerzas de la revolución hemos dicho ‘vamos a elecciones’. Y las fuerzas de la oposición divididas, fragmentadas, eso es asunto de ellos. Hasta el día de ayer, que yo haya escuchado, había cuatro precandidatos presidenciales de la oposición. El elector, que es el que tiene la última palabra y es ante el cual simplemente acatamos su mandato, el elector está mirando ese panorama. Está mirando que de este lado hay una opción política transparente, clara, que está en el Gobierno, sabe lo que ha hecho y tiene bien claro lo que va a hacer”.

“En este momento estamos en la calle debatiendo el plan de la patria, es decir, el proyecto político que vamos a desarrollar sobre la base del plan de la patria de Hugo Chávez para el próximo sexenio”, indicó.

La constituyente agregó: “¿Qué tiene la oposición? ¿Qué tiene que decir la oposición que decía ‘Elecciones ya’ y ahora dice ‘Elecciones no’? (…) Tienen una contradicción absurda que se basa en la campaña internacional y en esas operaciones de boicot contra la patria venezolana que simplemente buscan ocultar que aquí la gente vota, debate, que toda la soberanía reside en el pueblo”.

A su juicio, “la mayoría del pueblo ha entendido que de un lado estamos los venezolanos que queremos al país, que creemos en el país, y del otro lado están venezolanos que están actuando de acuerdo con sus intereses pero que no son los mismos intereses del país”.

“Estamos defendiendo al Estado Venezolano”

Adicionalmente, Díaz explicó que la ANC convocó elecciones “porque estamos defendiendo al Estado venezolano, estamos defendiendo a la Constitución, a nuestro territorio y ese mandato que nos ha dado el pueblo”.

“Estamos confiados en que parte de la oposición va a participar en las elecciones, se va a mantener en el diálogo (…) Seguramente va a surgir una oposición democrática de verdad. La otra oposición, la del ‘Chávez vete ya’, 18 años, ‘Chávez vete ya’, ‘Elecciones ya’ y ahora ‘Elecciones no’, ‘Maduro vete ya’, ‘Elecciones ya’ y ahora ‘Elecciones no’, a esa oposición no le interesa un gobierno realmente democrático y transparente. Ellos necesitan replicar en Venezuela lo que pasó en Brasil, porque su objetivo es echar para atrás los avances sociales, los avances políticos que hemos tenido nosotros en Venezuela”, apuntó.

Según dijo, “este año en Venezuela, para bien de todos, hay elecciones presidenciales”.

Sin embargo, comentó, “no nos debemos adelantar a los resultados electorales. La revolución ya tiene claro que va a llevar un solo candidato, un solo proyecto de país, una sola fórmula, una sola voz. Hay que ver qué pasa con los sectores de la oposición”.

