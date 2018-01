Horóscopo de la semana del 15/01/2018

Semana de recarga de energías, tómatela con calma. En la que destaca la necesidad de sentir seguridad material y física y los temas que tienen que ver con bajas temperaturas, competencias, alturas, organización y responsabilidad. La cosa se puede poner intensa después del atardecer.

Caso que tengas que despertarte al amanecer, casi todo lo que vaya a pasar dependerá de ti, también la mayoría de las personas que te rodeen. Notarás que atraes a mas personas que lo común y es posibles que tengas que asumir diferentes roles o te sientas sobre cargado. No corras riesgos innecesarios y se precavido, el día se ve movido.

Dice el horóscopo del lunes que no te dejes llevar por el pesimismo lo que se logra cultivando la esperanza. Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, algo las frena o no se siente la motivación necesaria en el ambiente.

Si te embarga la flojera, sacúdete. Empieza por los dedos de las manos y sube poco a poco hasta los hombros, baja a las caderas, las rodillas, los pies y al finalizar mientras sonríes, la cabeza… generalmente funciona.

Puedes aprovechar este día (también el martes) para tomarte unos minutos para ti y salir a dar una caminata al aire libre o para darte una ducha purificadora durante la cual visualizas que todo lo negativo se va, bajando por el desagüe.

De entre los anuncios de siempre se ven mas acentuados los que hablan de sismos, fuertes vientos, acciones poco usuales de la naturaleza o las personas, fallas del servicio de luz o de la tecnología, cambios bruscos, suicidios, accidentes, aludes, problemas en minas, con piedras, en las alturas, montañas, frigoríficos, neveras, con los frenos, la piel, los huesos o los dientes.

Problemas con las lluvias, derivados del petróleo, en farmacias, laboratorios, clínicas, cárceles o el cine, con drogas, bebidas, por engaños, confusiones, o errores, en el mar, navegando o durante sesiones de espiritismo. No conviene jugar a la Ouija ni que te quedes solo si te sientes triste o desesperado. No hagas caso a ideas locas.

En el opuesto que hace el equilibrio oportunidad de tener éxito o de vivir momentos en los que hay magia, abunda la fantasía o la poesía.

El color blanco o plateado (evita el marrón), el incienso de lavanda y la música de instrumentos de percusión. La clave: hacer el bien sin mirar a quien, ni pedir nada a cambio, deja que la energía fluya y recibirás tal como hayas dado.

El martes es de novilunio en América y en la madrugada del miércoles en Europa. Será de noche oscura, programa hasta el viernes, inclusive, lo mas cotidianos posible, no conviene que te canses. Si acostumbras a realizar el cheque de la abundancia, iniciar el ritual para que los deseos se cumplan o renovar la lista de los deseos mejor hazlo a la hora exacta de la fase. Aprovecha este día para sentirte agradecido por todo lo que tiene y dejas de tener. Toma en cuenta que lo que se haga ocho horas antes y ocho horas después lo mas probable es que no se propague o que quede en secreto.

El miércoles (a menos que tu planificador diga otra cosa) es propicio para colocar el platito, el vaso y la cuchara para atraer buenas noticias o cosas nuevas a tu espacio. Comienza el periodo lunar feliz, evita molestarte y usar palabras altisonantes. A partir de este día, podrás aprovechar para comentar tus proyectos a las personas en las cuales te interesa sembrar inquietudes que germinen en acciones que te beneficiarán, encontrar la información que requieres para llevar adelante tus planes y asistir o impartir inducciones.

Destaca el horóscopo del jueves que solo existe lo que tiene tu atención, el resto poco a poco desaparece, por lo que si estás interesado en que algo perdure deberás enfocarte en ello y mantener encendida la llama que lo alimenta, y viceversa

El viernes se ve de cuidar, Sol cambia de signo dirigiéndose hacia el signo zodiacal Acuario. No planifiques logros ni tareas importantes a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo, cuida lo que puede perderse especialmente los objetos de valor como los de oro o brillantes.

La noche del sábado será especial, por ser vísperas de Santa Inés, puedes pedirle que te inspire en sueños, especialmente si quieres saber con quién te vas a casar. Ese día comienza la generación Acuario 2018. Los días serán Leo lo que recomienda que nos mantengamos activos, que dominemos las emociones y que no dejemos que nos sorprendan. Si pusiste el platito el miércoles debes quitarlo este día en la mañana.

Es el domingo de Santa Inés, a ella se le pide un buen marido y suerte en el amor. Por ser día de Sol de la generación Acuario es propicio para repetir 108 veces el Gayatri Mantra.

Namaste

