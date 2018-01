Superlano: No fuimos a R. Dominicana porque no vamos a ceder

Gilberto Rojas / foto: Primicias24 / 19 ene 2018.- El diputado por Voluntad Popular, Freddy Superlano, explicó la mañana de este viernes que la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no acudir a la reunión planteada para ayer en República Dominicana obedece al carácter que ha tenido la oposición durante la última etapa de negociación, una que tiene como punto fundamental “no ceder” ante nada de lo que el Gobierno Nacional exigiera.

“El hecho de que la Unidad haya tomado la decisión de no participar más en la mesa de negociación en República Dominicana obedece al carácter de no dar ningún tipo de concesiones en lo que el régimen estaba pautando”, indicó el parlamentario en entrevista con María Alejandra Trujillo a través de su espacio Palabras Más, Palabras Menos por RCR.

Familiares de Oscar Pérez lograron reconocer su cuerpo

Más adelante, el también dirigente naranja señaló que uno de los “nodos” que la MUD no tiene planteado ceder es precisamente “el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, que es inadmisible para nosotros dentro de una autonomía democrática; y lo otros son con las condiciones para ir a un evento electoral presidencial”.

Zapatero a la Unión Europea: Les pido estén a la altura para ayudar a Venezuela "Y esto vinculado a las declaraciones que ha dado este Ministro (Néstor Reverol) cuando vinculaba a la oposición con una información que terminaría con la ubicación de Óscar Pérez, un tipo que fue asesinado y masacrado posteriormente por los organismos parapoliciales y paramilitares del régimen", rechazó.

En este sentido apuntó que “esto dio pie para que la Unidad decidiera no participar más, ya que no se ve que el Gobierno dé algún tipo de señal de buena fe que permita creer a la oposición venezolana, a los cancilleres de varios países y a la comunidad internacional, que creo que estaban a la expectativa de lo que ocurriera”.

Jorge Rodríguez: El acuerdo que íbamos a firmar incluía amplias garantías electorales y repudio a las sanciones "El Gobierno tiene un tema muy complicado en sus manos con el caso de Óscar Pérez, que ese señor haya podido prácticamente documentar lo que fue su asesinato deja muy mal parado a un régimen que dejó en claro que no hace ningún tipo de concesiones democráticas sino que todo lo contrario, ahora practican la ejecución a todo disidente".

