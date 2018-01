Sundde y Ansa acordarán las medidas de rebajas de precios

ND / 11 ene 2018.- La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, se reunirán este viernes para acordar los nuevos lineamientos para reponer la mercancía tras las medidas de rebajas de precios que ordenó la institución la semana pasada. El abastecimiento dependerá de las garantías que dé el Gobierno de no decretar otra decisión similar y que los productos se puedan vender a precio actual y no con referencias de diciembre.

La periodista Ginette González informó de manera extraoficial a Unión Radio que lo ocurrido no provocó la quiebra de supermercados en vista del bajo inventario que poseían.

Con información de Unión Radio

Etiquetas: abastecimiento | ANSA | precios | rebajas | Sundde