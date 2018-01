Solórzano, sobre caso Oscar Pérez: Trabajaremos hasta que se esclarezcan los hechos

ND / 21 ene 2018.- La diputada Delsa Solórzano aseveró este domingo que la comisión de la Asamblea Nacional encargada de investigar el caso Oscar Pérez, trabajará hasta que los hechos “se esclarezcan definitivamente”.

Así lo indicó desde el Cementerio del Este, donde fue enterrado el cuerpo de Pérez.

“Fue trasladado acá únicamente en compañía de su tía y una prima. Se procedió al sepelio con presencia de estos dos familiares”, dijo. Resaltó que “fueron cerradas las puertas del Cementerio del Este para que no pudiera entrar nadie”.

Procesos “ilegales e inconstitucionales”

Por otra parte, Solórzano insistió en que “estos procesos son completamente ilegales e inconstitucionales. No se podían secuestrar los cuerpos como en efecto lo hicieron y mucho menos proceder a sepultarlos en las circunstancias en las que lo hicieron”. Señaló que esto se hizo “sin autorización y sin control de los familiares”.

“Fue un acto del Estado que decidió incluso dónde los iba a enterrar”, apuntó.

Asimismo, resaltó que “hemos dado esta batalla durante todos estos días para que no se cremaran los cuerpos”. “Ahora entramos en una nueva etapa que es una etapa de protección de los cuerpos. Es un cementerio de carácter privado, donde hay seguridad del cementerio y donde no tiene que haber en el futuro ninguna alteración a los lugares donde están sepultados los cadáveres”.

“En este cementerio están tres de los masacrados. Aca están Oscar Pérez, en una parcela bastante distante, por cierto, de los otros dos cuerpos, que son el de Abraham Agustini y el de José Díaz Pimentel. De tal manera que se exige la debida protección al lugar donde están estos cuerpos sepultados porque están sometidos a investigación”, explicó.

Agregó: “Lo mismo opera para los tres cadáveres que están sepultados en el Cementerio de La Chinita, como lo son los hermanos Lugo y el joven Soto, y para Lisbeth que está en el estado Táchira”.

Enfatizó: “Le corresponde al Estado garantizar la seguridad de los lugares donde están sepultados”.

“Trabajaremos hasta esclarecer los hechos”

A su juicio, “ésta ha sido una batalla” para que no cremaran los cuerpos. “Todo este proceso ha sido de dilación por parte del Gobierno para que bajáramos la guardia”.

De acuerdo a Solórzano, “la comisión va a trabajar todo el tiempo que sea necesario hasta que se esclarezcan definitivamente los hechos”

Adelantó que van a solicitar medidas cautelares para los familiares. “No podemos dar muchos detalles por protección de los familiares”.

Asimismo, lo ocurrido será presentado ante instancias internacionales. “Hay cosas hoy que no vamos a adelantar”, afirmó.

“El Gobierno pretende enviar un mensaje claro de que ellos tienen el poder de hacer lo que quieran con los venezolanos. Pero nosotros también hemos enviado un mensaje. El mensaje es que cuando nosotros somos perseverantes, cuando insistimos en alcanzar la verdad, cuando no nos rendimos alcanzamos los objetivos”, aseveró.

“El Estado masacró a siete venezolanos”

Por otro lado, destacó que “hay informes donde consta que tuvieron tiros en la cabeza seis de los siete asesinados. Esa es la realidad. Es evidente que el régimen se empeña en distorsionar los mensajes y muchos de nosotros caemos en ese juego, que nos hacen incluso ver de manera distorsionada la realidad”.

“Esto no se trata de si creyeron o no creyeron en Oscar y su grupo, no se trata de si estaban o no estaban de acuerdo con los métodos de Oscar. Ese no es el problema. El tema está en que hubo siete venezolanos que el Estado masacró. Tienen nombre, tienen rostro. No importa cuál sea el rostro o el nombre. El Estado no puede arremeter contra sus ciudadanos. Si hay una persona que cometió un delito, esa persona tiene que ser detenida y puesta a la orden de los tribunales, y tiene que ser juzgada por una justicia independiente. Esto también deja de manifiesto la necesidad de que en Venezuela haya por fin separación de poderes y una justicia independiente (…) Eso nos termina de convencer de la necesidad de cambio”, manifestó.

Concluyó señalando: “No podemos seguir buscando héroes donde no los hay o estar aferrándonos a héroes que están enterrados (…) Cada uno de nosotros es un héroe en sí mismo”.

Etiquetas: Delsa Solorzano | Óscar Pérez