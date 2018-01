Sindicato de la Alcaldía Metropolitana: Estamos presos laboralmente

ND / foto: Unión Radio / 2 ene 2018.- El secretario general del sindicato de empleados de la Alcaldía Metropolitana, Gustavo Rodríguez, indicó este martes que los trabajadores permanecerán en las calles reclamando sus derechos luego que la ANC decidiera liquidar la Alcaldía, el Cabildo y la Contraloría Metropolitana. “Sin piedad, sin ninguna organización, esta gente lo que hace es decretar a lo loco y dejan a más de 6 mil trabajadores sin sus puestos de trabajo con sus grupos familiares (…) No hemos cobrado la quincena ni los aguinaldos, en una situación indefensa porque el gobierno no le da respuesta a los trabajadores, estamos presos laboralmente, nadie te da la cara”, explicó el trabajador a Unión Radio.

Resaltó que la ANC les indicó que la próxima semana tendrían respuesta.

“¿Mientras tanto qué? los trabajadores no tienen ni siquiera para los pasajes, tenemos que mantenernos en la calle porque nos dejaron en la calle, cuando el presidente (Nicolás Maduro) habla de estabilidad laboral y hoy los trabajadores de la alcaldía se encuentran sin trabajo”, agregó.

Etiquetas: Alcaldía metropolitana | derechos laborales | puestos de trabajo | reclamos