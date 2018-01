Sin consenso en el G4, Voluntad Popular propone en público renovar la tarjeta de la MUD

Gilberto Rojas / 19 ene 2018.- Tras una reunión del G4 donde no hubo consenso alguno sobre el caso de la renovación de los partidos, Voluntad Popular salió adelante por su cuenta oficial en Twitter a proponer la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática como una opción “necesaria” que lograría agrupar a toda la oposición venezolana frente a las elecciones presidenciales 2018.

“Decidimos que no nos prestaremos a hacerle el juego al régimen con un trámite que ya cumplimos: no validaremos nuestra tarjeta y proponemos validar la de la MUD. Venezuela reclama de nosotros gestos de sacrificio y desprendimiento sinceros que antepongan el cambio que reclama nuestra gente a los intereses partidistas y personales”, escribieron por la red social.

Más adelante exhortaron a todos los partidos enfocarse “en validar la tarjeta de la MUD como símbolo de unión contra la dictadura corrupta y criminal. Validar la tarjeta de la MUD no es necesidad de los políticos, es la necesidad de un pueblo en agonía que, si decide enfrentar a la dictadura en elecciones presidenciales, requerirá esta herramienta de lucha con la convicción de quebrar al sistema y derrotar a la dictadura”.

Una reunión sin consenso con AD pisando fuerte

La reunión antes mencionada no tuvo rueda de prensa ni medios presentes, no obstante una fuente del partido blanco que prefirió no ser identificada, le indicó a Noticiero Digital que Acción Democrática no validará la tarjeta de la MUD. “Si vamos a validar por AD cómo vamos a validar por la MUD”, sentenció.

“No hay consenso, PJ no quiere validar, VP sí quiere validar pero dicen que es mejor validar la de la MUD y UNT tampoco puede validar por la MUD porque ya validaron por su partido”, cerró.

Hay que recordar que Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, La Causa R y Avanzada Progresista han propuesto en público hacer unas elecciones primarias de cara a las presidenciales. Hasta ahora se manejan fechas y nombres, pero aún nada es oficial.

Etiquetas: Acción Democrática | G4 | renovación de partidos | Voluntad Popular