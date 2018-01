Se robaron hasta las bacterias y reptiles de IMT

Jennifer Suárez / foto: contrapunto / 26 ene 2018.- En el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la Universidad Central de Venezuela sufrió de un fuerte robo del que hasta las bacterias se llevaron. La información se dio a conocer por denuncias que habrían realizado los trabajadores del instituto. Neveras, puertas, cerraduras, lámparas, bombillos, aires acondicionados y tubos de ensayos fueron robados. Ni los ratones de laboratorio, ni las bacterias se salvaron de la más reciente acción de la delincuencia que azota al organismo desde hace dos años, reseñó el portal de Contrapunto.

El laboratorio de péptidos que estaba en plena remodelación también fue asaltado por los antisociales, pues de allí se llevaron el mobiliario, rompieron paredes para llevar las pocetas, lavamanos, llaves, tuberías y enchufes.

El técnico del laboratorio de inmunológia, Jefferson Muñoz, expresó que aún se desconoce si el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha puesto en marcha las investigaciones pertinentes sobre el acontecimiento.

Asimismo, aseguró que hasta los momentos tampoco se ha obtenido un pronunciamiento de las autoridades competentes de la UCV, sin embargo Muñoz indicó que “la única ayuda que hemos tenido de la universidad ha sido el desmalezamiento de la entrada que comunica los espacios del instituto con el barrio La Charneca para prevenir los robos”

Durante dos años el organismo ha sufrido graves robos producto de la delincuencia desatada del país, a lo que los trabajadores han manifestado que “pareciera que el objetivo fuese desmantelar la universidad”, a lo que además agregaron que, gracias a estos acontecimientos “hemos tenido que improvisar soluciones ante la falta de ayuda”.

Todo esto ha generado el despido de personas como Angelina Guillén, quien tenía 25 años trabajando con los reptiles que también se llevaron del lugar. “Aquí no tenemos ni luz porque hasta las lamparas se las llevaron, no dejaron nada (…) De todos mis años de servicio, los últimos dos los he visto caer al piso. Yo no quería irme así”, dijo la trabajadora.

Pero eso no fue lo único que género el robo, pues también tuvo que reducir los servicios que prestaba. De los 30 exámenes médicos que ofrecía, ahora sólo puede garantizar 4: toxoplasmosis, toxocariasis, descarte de enfermedad del chagas y hepatitis B (VHB).

“Solo se están atendiendo a 12 pacientes diarios, cuando antes se atendía un aproximado de 300 casos semanales”, indicó Muñoz, quien además explicó que en el instituto también se trataban a mujeres embarazadas y personas con VIH.

Etiquetas: bacteria | IMT | reptiles | robo