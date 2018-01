Saúl Ortega: Los aumentos de sueldo no influyen en la inflación

ND / 2 ene 2018.- El constituyente y coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en Carabobo, Saúl Ortega, aseguró la mañana de este martes que el presidente Nicolás Maduro aumentó el sueldo mínimo por séptima vez en un año para “contrarrestar” la “guerra” que a su juicio hay en contra de la economía venezolana.

“Esta guerra es despiadada porque el presidente está anunciando el aumento del salario, los trabajadores no lo han cobrado y los capitalistas están pasando a la ofensiva neoliberal, liberación de precios que el Estado incluso no ha podido controlar”, expuso.

Durante Al Instante por Unión Radio, el dirigente oficialista también dijo que lo que menos tiene influencia sobre los altos costos de los productos es el aumento del salario. “Ese no puede ser el argumento pero aunque no es la solución es lo único que tiene el Estado momentáneamente porque lo otro es dejar solos a los trabajadores ante la vorágine del libre mercado, que es una especie de monstruo que quiere tragarnos a todos”.

“En la medida en que las unidades de producción, las empresas y las tierras recuperadas podamos ponerlas en servicio del pueblo, que los bienes y servicios vayan al precio justo y que tengan que ver con una visión nueva del salario”, aseveró, no obstante también insistió en que en el país “no ha dejado de haber sabotaje a la economía desde el año 2001, prácticas de sabotaje de la oposición en coordinación con sectores transnacionales que quieren llevar al país a la condición de colonia”.

Asimismo reiteró la idea de eliminar “la ley de ilícitos cambiarios para que los particulares puedan movilizar su dinero y eso haría que en el país haya una oferta distinta a la del Estado y aliviaría las presiones que hay sobre el tema del dólar (…) No dije levantar el control cambiario sino liberar el de los particulares, eso no tiene por qué cambiar el control, si ellos traen sus dólares que los traigan y que no sean perseguidos por ello”.

vaya al foro

Etiquetas: aumentos salariales | inflación | Saúl Ortega