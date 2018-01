Saqueado en segundos camión con jabón de lavar en Acarigua

ND / 6 ene 2017.- Un grupo de personas de Acarigua saqueó en cuestión de segundos un camión con jabón de lavar ropa. En el video, publicado por la coordinadora juvenil de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, se observan restos de jabón en el piso.

“Saqueo en El Palito #Acarigua”, dice Oropeza. “Aumenta el desespero porque no se consigue nada y lo poco que hay con precios incomprables con un salario mínimo. Mientras @rafaelcalles (el gobernador de Portuguesa) no da la cara, el Sundde promueve el saqueo como política de estado. ¡ESTO YA NO SE AGUANTA!”.

El video capta frases y expresiones de quienes están grabando.

Etiquetas: conflictividad social | Observatorio Venezolano de Conflictividad Social | saqueos