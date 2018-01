Saime de Los Teques comienza el año sin luz y sin personal

ND / 2 ene 2018.- Pasadas las 10:00 AM de este martes la oficina principal del Saime en Los Teques, estado Miranda, no prestaba servicio para las decenas de personas que se agrupaban en su entrada para recibir sus pasaportes, recibir prórroga para los mismos e incluso para hacer sus trámites de cedulado.

Con luces apagadas un funcionario que se negó a dar su nombre intentaba explicar a los ciudadanos molestos que no había luz ni sistema en la oficina para atenderlos. “lléguense mañana” dijo a los varios usuarios del Saime que le reclamaban los servicios.

Varias personas que le preguntaron por lotes de pasaportes e incluso por prórrogas, los cuales llegan en físico y se buscan en carpetas, recibieron la siguiente respuesta: “Señores les dije que no hay sistema, y la muchacha que hace eso no está”.

Una mujer que se negó a dar su nombre por miedo a que los funcionarios del Saime actuaran en contra de su trámite luego de darle declaraciones a la prensa, ya que “ya he venido más de cinco veces y aún sigo esperando mi prórroga”, concluyó que lo que pasaba era que los funcionarios del Saime no habían ido a trabajar. “Aquí hay luz, en los locales de al lado hay luz, ¿cómo es que ellos nada más no tienes luz? Seguramente lo que pasa es que esa gente no fue a trabajar”.

“Siempre tienen una excusa distinta, no sé por qué hacen las cosas tan difíciles para uno”, terminó.

vaya al foro

Etiquetas: pasaporte | prórroga de pasaporte | Saime | Saime Los Teques