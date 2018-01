Jorge Roig: Reverol miente, Óscar Pérez nunca fue tema de negociación

Gilberto Rojas / 17 ene 2018.- El expresidente de Fedecámaras y miembro del grupo técnico que acompaña a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las negociaciones que se llevan a cabo en República Dominicana, Jorge Roig, negó que el tema Óscar Pérez se haya tocado durante las reuniones con el Gobierno Nacional, y también señaló que el Ministro de Interior, Justicia y Paz es un persona muy poco creíble. “Las mentiras que pueda estar haciendo (Néstor) Reverol, que no es precisamente una de las personas más creíbles de este país, cada vez que se ha dirigido al país realmente ha sido muy poco creíble en sus planteamientos y es una persona que además es buscada y sancionada por los Estados Unidos, y entonces su palabra es muy poco creíble”, dijo haciendo referencia a las aseveraciones que diera en rueda de prensa el día de ayer cuando sostuvo que líderes de la oposición habrían entregado datos sobre el paradero del líder del grupo insurrecto.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR, también indicó que “es que además hay siete cancilleres que estuvieron presentes durante todo el proceso de negociación, y también hay muchísimos testigos presenciales. Nosotros estábamos en el cuarto de la lado, así que yo no soy quien te puede decir si ese tema se tocó o no, pero eso jamás estuvo en discusión, los temas que están en la negociación son muy distintos a esto”.

Frente a lo que pudiera ser una ejecución extrajudicial, la entrega de la Memoria y Cuenta 2017 ante la Asamblea Nacional Constituyente, la ilegalización de Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, y la falta de un acuerdo en República Dominicana, Roig señaló como voz del grupo de técnicos de la MUD que lo que quiere el Gobierno Nacional con “todas esas presiones es precisamente que nosotros nos levantemos de la mesa”.

“Aquí hay un proceso en el cual la oposición está preparada mejor que nunca antes, tiene un equipo técnico que puedo decir está integrado por los mejores del planeta (…) y creo que la oposición está decidida a no negociar los derechos de los venezolanos”, apuntó.

Y así continuó: “El tema de Óscar Pérez merece todo el repudio nacional e internacional y estoy seguro que generará responsabilidades y consecuencias para el Gobierno, pero no solo eso, el equipo de negociadores, que son gente que ha negociado en el apartheid de Sudáfrica, en Nicaragua, en las Farc, dicen que nunca antes habían visto provocaciones tan fuertes por parte de un Gobierno para que la otra parte no se siente”.

“Ellos están muy incómodos con la negociación, tienen siete países con siete cancilleres que ya no pueden engañar, lo que les encantaría, darían todo lo que fuera para que la oposición se levante de la mesa y diga no voy más, pero la oposición tiene que estar firme ahí, y si bien no estamos totalmente optimista (…) yo creo que hay que ensayarla como otras alternativas”, concluyó.

