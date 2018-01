Jorge Rodríguez: El acuerdo que íbamos a firmar incluía amplias garantías electorales y repudio a las sanciones

ND / 18 ene 2018.- El ministro de Comunicación y representante de la delegación oficialista en el diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró la noche de este jueves que la oposición venezolana no asistió al encuentro en República Dominicana por presiones de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y España. “Lamentablemente, así debo decirlo, la oposición no se presentó hoy recurriendo a excusas fútiles, argumentos que nada tienen que ver con la madurez y seriedad necesaria (…) existen claramente sectores de la administración de Donald Trump (EEUU), Mariano Rajoy (España) y Juan Manuel Santos (Colombia) que presionan a la oposición para que no participen en el evento electoral presidencial, por eso se niegan a un acuerdo”.

Según dijo el Ministro, ese acuerdo se firmaría el viernes.

Rodríguez aprovechó para revelar ante medios internacionales los puntos que, presuntamente, contiene la agenda de discusión.

“Nosotros fuimos convocados hoy porque ya están todos los puntos del acuerdo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición, un borrador que incluía ente sus puntos todos los aspectos relacionados con la soberanía, el rechazo y el repudio a cualquier forma de sanción contra Venezuela; que incluye, además, garantías electorales amplias, extensas, con miras al próximo evento electoral presidencial. Entre esas garantías están incluidos los sistemas de seguridad para el proceso electoral y la presencia de una observación internacional, amplia, eso era un acuerdo ya con la oposición. Está también el respeto entre instituciones, a poderes constituidos, atención de la situación económica y social a través de comisiones de trabajo que nos permita atender las situaciones que se presenten, agresiones de países que quieren ver a Venezuela sumida en la tristeza, en la violencia, pero que gracias a la Asamblea Constituyente pudimos salir de esos eventos de violencia. Este es el borrador del acuerdo presentado el 2 diciembre de2017 y lo hemos venido trabajando arduamente”, explicó el Ministro.

Sobre Óscar Pérez



El desmantelamiento y asesinato al grupo rebelde encabezado por Óscar Pérez, según Rodríguez, es otra de las excusas “fútiles” de la oposición para no asistir al diálogo; a su juicio un acto de inmadurez y falta de responsabilidad frente al país.

“Señalan como excusa fútil unas declaraciones que diera el Ministro de Interior en el momento en que se desmanteló una de las más peligrosas células terroristas en la historia de Venezuela. Yo le pregunto a los periodistas del mundo qué opinión tendrían ustedes de un grupo armado que roba un helicóptero y desde allí arrojan cuatro granadas al TSJ. Esa misma célula ametralla a un kínder garden con 28 niños entre tres y seis años de edad, ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué opinarían los gobiernos del mundo?”, se preguntó Rodríguez.

Develó también supuestos planes de magnicidio por parte de este grupo subversivo contra el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López y Tarek W. Saab.

“Pero voy más allá; había planes de asesinato contra importantes dirigentes de oposición que esta célula acusaba de traidores. Tenemos nombres de dirigentes de la oposición que serían asesinados; además, la certeza de un atentado terrorista contra una embajada ubicada en el este de Caracas que sería atacada con un coche bomba”, sostuvo.

Reiteró que gracias a la información suministrada por “opositores” pudieron dar con la ubicación de Óscar Pérez y su equipo, aun así –aseguró- nunca estuvo en riesgo las mesas de diálogo.

“Tenemos un acuerdo casi listo donde garantizamos todos los mecanismos electorales, pero Marco Rubio (senador de EEUU) no quiere que la oposición participe en el proceso electoral, porque están seguro que van a perder, por eso no vinieron hoy a firmar esto, porque una vez firmado entraríamos en la carrera electoral”, enfatizó.

