Gilberto Rojas / 25 ene 2018.- El diputado por Alianza Bravo Pueblo y jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, Richard Blanco, aseguró que no se puede acudir a unas Presidenciales convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente “que no existe”, a su juicio eso es “simplemente una farsa que busca instaurar el régimen de manera permanente”. Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR el también representante de Carcas ante el Parlamento indicó que “el pueblo nos mandó a no coexistir con esa ANC ilegal y espuria, de hecho nos la mandaron a rechazar desde el Parlamento y todos los diputados levantamos la mano, entonces mal podríamos hacer nosotros al acudir al llamado a este proceso electoral de nada más y nada menos que el Presidente de la República”.

Blanco apunta que hay que acogerse al “plebiscito” del 16 de julio de 2017 y a la comunidad internacional. “Antonio Ledezma ayer estuvo en Chile, hoy está en Perú, el lunes estará reunido con el presidente Mauricio Macri en Argentina pidiendo ayuda para Venezuela”.

No obstante también dijo que no ha dejado de reunirse con los otros factores de la oposición, ya también abogó por un consenso para afrontar lo que se viene.

