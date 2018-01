Liberar a Venezuela

Solucionar la situación venezolana pasa por la unión ciudadana a favor de acciones que lleven a superar los orígenes y contingencias que han traído y mantienen esto, donde todos, sin excepciones, por acción u omisión, tenemos alguna o mucha responsabilidad.

Si en algo hay coincidencias entre los venezolanos, es que el comienzo de la solución se encuentra en el cambio de gobierno, lo cual debe acontecer por la vía democrática y civil. Para ese cambio hay versiones que es de opinar.

Hay quienes se inclinan porque militares desplacen del poder a la élite gobernante como vía para alcanzar la libertad. Los militares por adoctrinamiento son cultores del poder, un comandante lo detenta y está obligado a imponerlo para con ello dirigir la unidad que se le encomienda, eso se entiende y comprende, por eso, entre otras razones, la cultura militar es distinta a la civil, por lo que lo militar no debe regir lo civil ni lo civil debe obstruir el desarrollo operativo del comando. Donde lo civil interviene en lo militar es para el encuadramiento de sus funciones, misiones y objetivos dentro de la política nacional, hasta ahí. Hay quienes sostienen que luego del actuar militar (lo que se entiende un golpe de Estado), esos militares convocarán elecciones para entregar el poder al civil electo, bien quién garantiza que ello sucederá, que una persona formada para el poder, una vez que lo tenga lo entregue. Entiéndase, “una solución militar no es solución”.

Otros hablan de la intervención de organismos internacionales o países que se adentren en el territorio para con ello remover a la élite gobernante, quienes luego convocarán elecciones y entregarán el poder al civil electo. Ello no es correcto, en primer lugar toda acción externa pondrá sus intereses por encima de los nacionales, entonces, cuando estén en el poder lo cederán a quienes estén dispuestos a asumir y defender sus conveniencias e ideales, que serán distintos en algo o mucho a los que el venezolano desee, de ser así, esta no es solución sino, por contrario, un nuevo y gran problema. Mirarnos hoy explica esto, cuando la innegable influencia cubana sobre los destinos de Venezuela nos ha traído a lo que vivimos. Es de hacer notar que todas las instancias internacionales interesadas por ésta problemática se inclinan por que la solución tiene que ser dada por y solo con los venezolanos. Resulta irracional que haya quienes sintiéndose cansados, frustrados, decepcionados, resignados o incrédulos aspiren a mantenerse en la comodidad de su hogar, para que otros vengan y le hagan la plana, resuelvan en su beneficio, para cuando ello suceda abandonar la poltrona y salir bandera en mano a festejar. Venezuela es de los venezolanos.

Entonces la solución es interna, de y con los venezolanos, mas para ello se requiere que el país se amalgame en el mismo proyecto. La situación es que el país es pensante, cada quien, en el pleno y correcto ejercicio de sus derechos ciudadanos, se hace de una vía para resolver y la defiende, eso es natural, así cada propuesta tiene que ser confrontada con las otras a objeto de buscar construir una común, ésta nunca complacerá totalmente a todos, es de esperar que unos la aplaudirán y otros la criticarán en algo o mucho, así, por ejemplo, seleccionada la de X, ésta no gustará a B, si por contrario seleccionada la de B, X la objetará, todos aduciendo razones explicables, mas estacados en ese punto nunca habrán caminos, eso es parte de lo que está pasando, en los medios se aprecia como cada sector o partido presenta una propuesta innegociable. En este sentido la solución pasa por que de la diatriba surja de la mayoría circunstancial un camino, el cual debe ser asumido por todos, incluyendo quienes la objetaban. Así políticos y ciudadanos independientes unan esfuerzos para el logro. Esto es política de altura. Por lo tanto a la hora del hacer no cabría el no sumar aduciendo su inviabilidad, que con esa resulta imposible que se alcance el éxito, en contrario políticos e independientes, todos quienes quieran un futuro mejor, tienen que abandonar sus poltronas, salir de su comodidad, y sumarse para generar una fuerza inmensa que seguramente dará logros.

Igualmente la dirigencia tiene el deber de ser fiel a su palabra. En el pasado reciente se ha visto como se le ha expuesto a la sociedad un camino (marchas, concentraciones, apoyos, firmas, votaciones y más), el ciudadano se ha incorporado y avanzada la acción se “desinfla” el ánimo de la dirigencia quedando el país “agarrado de la brocha”. Esto pasó en varias oportunidades, entre las últimas cuando se requirió de su aporte para motorizar las acciones civiles que iban contra la elección de la asamblea nacional constituyente comunitaria, donde la acción de calle, cuyo aporte fue indiscutible, se produjo y luego de la elección la sociedad quedó huérfana, entendiéndose consigo misma.

Se necesita que los partidos políticos que tenemos se enserien con el país, se unan en torno a una propuesta que recoja el interés nacional, exponerla y luchar infatigablemente en ella. La ciudadanía tiene que entender que los tiempos no dan para construir organizaciones de alcance nacional para sustituir las existentes, en consecuencia, con estas tenemos que navegar. Por lo tanto el nivel de exigencias ciudadana sobre el sector político se debe intensificar en el ánimo de estimular, controlar y corregir, evitando posturas para su extinción, solo así se podrá alcanzar el éxito.

Liberar a Venezuela se puede alcanzar con seguridad si el país nacional decide luchar concertadamente en ello. Entonces Venezuela será libre.

