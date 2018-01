Prosperi: Si salimos crucificados pero llega comida y medicinas al país, que así sea

Gilberto Rojas / 16 ene 2018.- El diputado por Acción Democrática, Carlos Prosperi, aseguró la mañana de este martes que si hay personas que deban ser “crucificadas y condenadas” por ceder algún “mínimo espacio” en la negociación que se lleva a cabo con el Gobierno Nacional, para que termine la crisis humanitaria que afecta al país, “que así sea”.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR, el también representante de Guárico ante la Asamblea Nacional indicó que se está negociando con un Gobierno “al que no le interesa más nada que mantenerse en el poder”, y que ya sabiendo eso hay que hacer todo lo que esté “en nuestras posibilidades para hacerle frente de forma democrática”.

Lea más: Maduro: La oposición nos está haciendo perder tiempo con el diálogo

Lea más: Maduro: Confié en Ministros que se montaron en una conspiración

Y una vez más reiteró que “lo que queda demostrado es que este es un Gobierno que no le interesa para nada que se resuelva la crisis que vivimos los venezolanos en torno a los alimentos y medicinas”. Así pues, señaló que le preocupa mucho que los saqueos y conatos de saqueos continúen y crezcan frente a un escenario de que no haya cambio alguno de políticas económicas del Ejecutivo Nacional.

“Aquí se nos ha tildado de entreguistas y demás, pero si no hay resultados hoy es porque la alternativa del cambio no está dispuesta a negociar con la vida de los seres humanos, no estamos dispuestos a entregarles Venezuela a unos sujetos que no reconocen lo que se está viviendo aquí (…) nosotros fuimos a República Dominicana a una negociación, se está negociando con el Gobierno en torno a una crisis humanitaria”, sostuvo.

Respecto a la entrega de Memoria y Cuenta 2017 del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, apuntó que “este es un Gobierno que viola la Constitución a su antojo (…) ellos siguen violando la Constitución apegados a una Asamblea Nacional Constituyente que ni siquiera se ha dedicado a hacer su trabajo (…) la Constitución es clara cuando dice que la Memoria y Cuenta tiene que ser presentada ante la Asamblea Nacional, el año pasado se fueron con un espectáculo y con un triste show al Tribunal Supremo de Justicia y ayer lo hacen para intentar darle legitimidad a esa espuria ANC”.

vaya al foro

Etiquetas: Acción Democrática | ANC | Carlos Prosperi | diálogo