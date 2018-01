@Profesorbitcoin: “Yo le recomiendo a los venezolanos que minen criptomonedas”

Pedro García Otero / 25 ene. 2018.- De pasar de darle consejos a un amigo para minar, el venezolano Gerardo Sandoval, (a.k.a.) @ProfesorBitcoin en Instagram, se ha vuelto sumamente popular en esta red social. Residente en Miami, este joven da asesoría (alguna gratuita, otra no) sobre este mundo en alza, y le recomienda a los venezolanos que se metan en el mundo de la minería de criptomonedas, a la que califica como “una oportunidad real de redistribución de la riqueza”.



Lo hace, a pesar de que sabe que ha habido mineros perseguidos en Venezuela, pero señala que el surgimiento del Petro dará la oportunidad a los venezolanos de meterse en este mercado y juntar, a lo mejor, algunas decenas de dólares al mes con las cuales sostener a sus familiar, sin más que una PC y la electricidad “que consumen dos o tres bombillas”. También afirma que el mundo de las criptomonedas es amplísimo, y limitarse a Bitcoin es como quedarse con una gota de agua en el mar.

¿Cómo le definiría Bitcoin a alguien que no sepa nada de bitcoin o de criptomonedas?

Bitcoin es la “Internet del dinero”. Es dinero para el mundo de la Internet. El bitcoin es a las monedas convencionales lo que el correo electrónico es al correo regular, el de papel.

¿Cómo funciona una criptomoneda para los venezolanos, que en este momento andan buscando escapar de la trampa del bolívar, como de tantas otras trampas que les tiende el Gobierno?

El bitcoin para mí, es el nuevo oro. El oro es valioso porque no se corrompe, eso es lo que lo hace más valioso que el dinero fiduciario. A la criptomoneda no la pueden destruir los gobiernos, lo que la hace poderosísima.

Sin embargo, en las últimas semanas, el bitcoin ha perdido la mitad de su valor. Eso quiere decir que también está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, y que, como señalan inversores como Warren Buffett, hay una burbuja en relación con la criptomoneda…

Lo que está pasando es que hay una herramienta que antes no existía, que son los futuros de Bitcoin. Varias casas de bolsa relevantes los están vendiendo. En este momento hay muchos futuros a la baja, lo que genera fluctuaciones en el mercado; como el usuario común del bitcoin no es profesional en el tema económico, o de inversiones, es muy susceptible a esas fluctuaciones.

Si Warren Buffett habla en contra de algo, uno escucha a Warren Buffett. Y él calificó las criptomonedas como un esquema Ponzi, una pirámide, vamos.

Totalmente de acuerdo. Y sí es una burbuja. ¿Puede reventar, cuándo lo hará? No sé. La burbuja de Sillicon Valley, por ejemplo, creo algunas de las más grandes fortunas en la historia de la humanidad… Yo siento que la burbuja de las criptomonedas, no solo del bitcoin, va a crear una generación gigantesca de riqueza en su momento ¿Quiénes van a perder? Quienes entren de últimos…

Eso parece un argumento a favor de los que dicen que es un esquema piramidal…

Es distinto. A mí no me parece que en este momento el bitcoin esté sobrevalorado. Está en un precio bastante real, presionado a la baja por los futuros. En cuanto se empiecen a acabar los primeros contratos de futuro a la baja y estos hayan fracasado, que intentaron poner el bitcoin por debajo de 10.000 dólares y no pudieron, los contratos de futuro van a comenzar a cotizarse al alza.

El tema de “minar” es difícil de comprender, en Venezuela estuvo prohibido, pero ahora dicen que no… ¿Por qué no se compra y se vende un bitcoin en un mercado abierto, en una casa de bolsa, por ejemplo?

Esto es un proceso. Históricamente las acciones, los futuros, todos los instrumentos financieros que hoy conocemos como normales, en su momento fueron vistos como extraños. Lo que cambia en las criptomonedas es que ahora no hay una persona en el medio que regula, y las negociaciones son entre personas.

El bitcoin va a ser regulado en cierta forma en algún momento, pero no hay una red bitcoin, un servidor de bitcoin que puedas apagar. Esas computadoras que están pegadas a las redes P2P y que validan las transacciones en un libro, esas computadoras son los mineros.

Hay dos cosas que pasan en un libro de transacciones: uno, se emiten monedas nuevas, que eso es parte del trabajo de la minería; y dos, se validan las transacciones…

Pero se dice que el número de bitcoins es finito y que en eso reside parte de su atractivo…

Hay solo 21 millones de bitcoins. Se emiten monedas nuevas porque vamos por 18 millones, no hemos llegado a la cifra total.

La única forma de emitir un bitcoin es hacer un algoritmo criptográfico. Hacer un bitcoin cuesta entre 2.500 y 3.000 dólares en gasto eléctrico, sin considerar los gastos de procesamiento, porque tienes que comprar un equipo especializado para procesar.

¿De qué clase de equipo estamos hablando para la minería?

Varía. Obviamente depende de la criptomoneda. Ahora hay más de 2 mil criptomonedas. Hay como tres generaciones. Cuando una moneda está nueva, como el bitcoin en 2009, se podía minar con un CPU normal. Un Pentium IV. Solo que el valor del bitcoin no era rentable: Minabas miles de bitcoins y cada uno costaba fracciones de centavo de dólar. Mientras se van agotando las monedas, el sistema comienza a subir la complejidad ¿Para qué? Para autorregular, porque los 21 millones de monedas van a estar completos más o menos dentro de 80 años, a menos que la computación cuántica se acelere y pueda estar antes.

El tema es que el costo principal de la minería es la electricidad. La diferencia en que minen los chinos, los rusos, que ahora se convirtieron en un destino de minería en el mundo, o que lo hagamos nosotros, los venezolanos, es que nuestra electricidad es muy barata.

Como herramienta de distribución de la riqueza, real, es muy importante. El que mina, su plata, es de él. Si yo pego mi computadora a la red, sea una PC normal, hay monedas que puedes minarlas. Yo hablaba con alguien en estos días que me decía: “Yo puse cuatro computadoras con las que no estaba haciendo y estoy produciendo 30 dólares mensuales”.

¿Qué piensa usted del Petro y de la creación del Observatorio Venezolano de Blockchain?

Para mí lo más valioso de la salida del Petro, es que pone el tema de las criptomonedas y de la minería en la agenda pública. La verdad es que no existe una Ley, en Venezuela ni en ninguna parte, que prohíba que tú prestes tu computadora para hacer cálculos matemáticos criptográficos. Las criptomonedas pueden usarse como mecanismo de levantamiento de capital. Todas las semanas se producen ICOs (Initial Coin Offering).

La gente no sabe cómo minar. Pero no hace falta mucho. El venezolano tiene todo para minar, y en las cantidades que una persona en su casa, con su equipo, puede hacer, con 50 dólares mensuales, por ejemplo, usted resuelve. Ese es el por qué sale el @ProfesorBitcoin, porque hace seis, ocho meses, un compadre se me acercó para preguntarme cómo minar.

Ahora la minería para un venezolano tiene implicaciones de seguridad, y no solo con el Estado, sino porque eres vulnerable, tienes dinero, eres secuestrable, extorsionable. Yo tengo documentados al menos 30 casos de personas que les han quitado los equipos de minería, los detienen y les imputan delitos informáticos que no existen.

Cuando llegan al juez, obviamente, como no hay delito, este los suelta, pero la persona regularmente huye del país, porque se siente desprotegido, y además, le robaron los equipos y ya no los puede reponer.

Cuando tú te autodenominas minero te vuelves un objetivo. Yo he visto casos graves de extorsión por autoridades del Estado: “Dónde está la plata, dónde están los bitcoins, dame eso, dame el carro”. Vienen como el que está persiguiendo judíos en la época de Hitler.

¿Qué le recomendaría a alguien que se quiera meter en ese mundo?



Primero que estudie mucho. Al venezolano común yo hoy le recomendaría que haga minería. Con la luz que consumen dos o tres bombillos en su casa se puede minar. No está prohibido, pero lo han hecho ver ilegal. La ventaja del Petro es que van a tener que despenalizar la minería.

También puede comprar y guardar criptomonedas en la medida de sus posibilidades financieras. A mí hoy en día me gusta Ethereum, me gusta Dash, me gusta Bitcoin, yo tengo un portafolio distribuido en distintas monedas. Inclusive, a pesar de que a mí no me gusta para nada el Bitcoin Cash, ahorita es una oportunidad interesante.

¿Por dónde se va a decantar ese mercado?

Los ICOs son los IPO 2.0. Los ciudadanos estadounidenses, chinos, no pueden participar en ICOs porque sus gobiernos están haciendo regulaciones sobre el tema, supuestamente, para protegerlos. Los venezolanos sí pueden participar.

¿Cuál es el criterio para la protección?

En Estados Unidos para hacer un IPO tienes una serie de controles y pruebas. En el ICO no.

¿Dónde se producen esos ICOs? Un IPO se hace en Wall Street…

Dónde corresponda. Hay ICOs en Rusia, en Alemania. Hay una página que se llama ICOdrops.com donde se puede ver muchísima información. Yo estudio entre cuatro y cinco ICOs a la semana porque el tema me apasiona. El riesgo obviamente es alto, pero hay ICOs que estamos hablando de multiplicaciones por cinco, por diez, del capital, en cuestión de meses.

