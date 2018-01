Poleo: Debe haber una salida a la crisis porque la gente tiene que comer

Ronald Romero / 31 ene 2018. El periodista, Rafael Poleo, aseguró este miércoles que la “solución posible” en Venezuela es el “entendimiento” entre el Gobierno y la oposición.

“La soluciones en políticas no son las ideales, sino las posibles y la solución posible es el entendimiento entre el gobierno y la oposición, se retorne a las prácticas democráticas correctas y los ciudadanos puedan decidir su destino”, señaló en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

El comunicador social dijo que los ciudadanos que no quieren una solución a la crisis del país “son los que incurrieron en delitos que suelen darse en procesos revolucionarios”.

Rafael Poleo se refirió a los que le dicen que es colaborador del Gobierno de Maduro. “(Ellos) me obligaron a suspender las ediciones impresas del Zeta y el Nuevo País, ahora reducidas al internet, me tiene desterrado desde hace 8 años, un gobierno que provocó la implosión de mi familia”

“El régimen hasta me ha intentado detener a punta de pistola fuera del país, intentando engañar a Interpol. Pero esos son gajes del oficio. Más me preocupan los criminales financieros que se robaron el dinero de sus bancos y ahora financian campañas”, apuntó.

Sobre la posible candidatura del Presidente de Empresas Polar, Poleo afirmó: “Lo de Lorenzo Mendoza es una incógnita, pero no es mala idea un empresario en un país que necesita refinanciarse. Pero para eso primero tendría Mendoza que querer el cargo”.

“A mí no me importa cuál sea la solución para la crisis del país. Prefiero la democrática, pero lo urgente es que haya una salida porque la gente tiene que comer. Ahora, si los militares no quieren dar el paso, ¿cómo hacemos?”, finalizó.

Etiquetas: crisis | Poleo | Venezuela