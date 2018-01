Pilieri: La MUD no debe ir a Dominicana por masacre de El Junquito

Gilberto Rojas / 18 ene 2018.- El diputado de la fracción 16 de Julio, Biagio Pilieri, argumentó este jueves que la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no asistir a República Dominicana debe basarse en el hecho en sí del “asesinato” de Oscar Pérez y sus seis compañeros y no en la acusación del ministro Néstor Reverol en contra de la MUD. “Sea cual fuera el motivo por el cual la delegación de la MUD no acude nuevamente a este nuevo llamado a dialogar, por ausencia de los garantes o sea en protesta por las declaraciones intrigantes y calumniosas del ministro Reverol, es inaceptable. Es inaceptable seguir dialogado con un Gobierno y con un régimen como este”, insistió.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR, el parlamentario indicó también que “ahora, ante la masacre de El Junquito lo que todos los venezolanos -dice él- nos estamos preguntando es si entonces se instauró la pena de muerte en Venezuela, ante este ajusticiamiento a la clara violación a la vida. Allí evidentemente hubo crímenes de lesa humanidad”.

“Más allá de no sentarse por las intrigantes declaraciones del ministro Reverol, no deberíamos ir no por las declaraciones sino por el hecho en sí (…) nosotros dijimos lo que iba a suceder, desde la fracción 16 de julio lo dijimos, fuimos insistentes en el tema y hasta fuimos criticados”, señaló.

Y así continuó: “Este es un régimen que dialoga en medio del plomo, de la calumnia, de la intriga, de la hambruna que está afectando y padeciendo la inmensa mayoría de los venezolanos, simplemente no se puede dialogar en medio del irrespeto a los principios. No se puede sentar nadie con este régimen sin garantías ni condiciones previas”.

