Padrino: Tenemos que descolonizar al país por completo

ND / foto: @PrensaFANB / 20 ene 2018.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, agradeció este sábado al presidente Nicolás Maduro por permitir a la Fuerza Armada participar en la discusión del Plan de la Patria 2019-2025.

“Agradezco a la revolución bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, que nos haya hecho ese llamamiento para aportar. Eso no pasaba antes. Antes éramos completamente ignorados”, dijo desde el Fuerte Tiuna.”Hemos asumido esta tarea con mucha responsabilidad bajo el criterio de que tenemos que profundizar el socialismo como la única vía para fortalecer la democracia venezolana”.

Padrino López reiteró su propuesta de “descolonizar al país por completo en todas las estructuras, en todos los niveles”.

“No podemos hacer absolutamente nada si no tenemos independencia”, aseveró. “No podemos avanzar en nuestro proyecto histórico si no construimos el socialismo bolivariano del siglo XXI. No podemos ser el país potencia que estamos planteando, si no tenemos independencia”.

Del mismo modo, insistió en que en la FANB “hay conciencia y hay una conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Tenemos una historia que nos sirve de referencia para cuidar la unidad de la Fuerza Armada”.

En su opinión, “los factores que insisten en quebrar la unidad, la moral de la Fuerza Armada, no tendrán éxito”.

vaya al foro

Etiquetas: Plan de la Patria | socialismo | Vladimir Padrino López