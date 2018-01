Ortega Díaz: Lo ocurrido con Óscar Pérez fue una masacre

Gilberto Rojas / 16 ene 2018.- La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz, catalogó de “masacre” la operación que terminó con el asesinato de siete funcionarios policiales y militares en manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana este lunes en El Junquito, estado Miranda.

“Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Óscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el Gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El mundo pudo ver en tiempo real como este joven se rindió y manifestó su disposición a entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad, pues la orden era asesinarlos”, dijo en un vídeo publicado por su cuenta en la red social Twitter.

También indicó que “si las acciones de Óscar Pérez son constitutivas de delitos corresponde a la justicia imparcial determinarlo”.

“En los personal considero que todo ciudadano investido o no en lo actual está obligado a actuar para restablecer el orden constitucional (…) lo real es que el Gobierno mostró ante la comunidad internacional su cultura de muerte, qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Óscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvaguardar la vida de los presentes”, sostuvo.

Y así continuó: “Después terminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero. ¿Qué hizo el Ministerio Público usurpado y la Denfensoría (del Pueblo) para garantizar la vida de quienes se habían rendido. No se garantizó la vida de estos jóvenes como sí se hizo con Hugo Chávez y Diosdado Cabello cuando se rindieron en la intentona de 1992. Estas muertes no pueden ser en vano, y no hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados”.

“Esto debe hacernos reaccionar a todos, la gente reclama y juzga a los militares por no actuar frente a los desmanes del Gobierno, pero cuando alguien lo hace banalizan su esfuerzo. La respuesta ante esto debe ser la unidad, organización y la lucha, la clave que llevará a civiles y militares, invocando el espíritu del 23 de enero para restituir la democracia para salir de esta pesadilla”, concluyó.

Etiquetas: Luisa Ortega Díaz | Óscar Pérez