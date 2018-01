Omar Barboza: Las elecciones no se decretan, se convocan

Caracas, 23 ene (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Omar Barboza, defendió que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene el poder constitucional de convocar comicios y señaló que unas elecciones no se decretan.

“Las elecciones no se decretan, se convocan, el órgano constitucional que convoca elecciones es el CNE, no tiene legitimidad ni atribuciones constitucionales esa Constituyente para convocar elecciones”, indicó a periodistas Barboza a las afueras de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

En la mañana la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario formado solo por chavistas y no reconocido por la oposición y varios gobiernos porque su elección no fue aprobada electoralmente como dice la Constitución, aprobó un decreto por el que las presidenciales tendrán lugar antes de mayo.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, fue el encargado de presentar ese decreto de “obligatorio cumplimiento por todos los poderes según Constitución”, pero recordó que es el CNE el organismo que tiene que fijar la fecha.

Tanto Cabello como el presidente Nicolás Maduro señalaron durante el día que esta convocatoria responde también a las sanciones formalizadas esta semana por la Unión Europea contra siete altos cargos del Gobierno, entre ellos el mismo Cabello.

Al respecto, Barboza comentó que las presidenciales no pueden convocarse “porque le pusieron unas sanciones” y señaló que el Gobierno “responde como vengándose de las sanciones convocando las elecciones en contra de lo que se ha venido conversando en la mesa de diálogo”.

En las conversaciones que Gobierno y oposición mantienen en República Dominicana para buscar una salida a la crisis que desde hace meses vive el país, una de las peticiones de la oposición es cambios en el CNE, del que desconfían, de cara a las presidenciales.

“No parece que esté imperando la racionalidad y ojalá que rectifiquen a profundidad porque el que sufre con la profundización de la crisis que se mantendrá mientras no haya un cambio político es el pueblo de Venezuela”, agregó Barboza.

Por su parte, Luis Emilio Rondón, el único rector electoral afín a la oposición de los cinco que componen el CNE, defendió también que la convocatoria de elecciones es “una atribución exclusiva del poder electoral”.

“No podemos acostumbrarnos, en esta distorsión del Estado venezolano, a que instancias distintas al CNE le impongan fechas para la realización de procesos electorales”, apuntó también en declaraciones a la prensa en el recinto parlamentario.

“No acompaño que esta convocatoria se realice al margen”, sostuvo, ya que, agregó, “estaríamos nosotros en presencia nuevamente de un proceso electoral sin las garantías adecuadas, atropelladas las fases de procesos electorales”.

“Y creo que esto en nada contribuye precisamente a aliviar la tensión política que se pudiera aliviar de un proceso electoral tan importante como el presidencial”, finalizó. EFE

