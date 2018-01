MUD, sobre balseros venezolanos: Son nuevas víctimas de la dictadura

ND / 11 ene 2018.- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lamentó el jueves el fallecimiento de un grupo de balseros venezolanos que intentó llegar a Curazao “huyendo de la miseria y del hambre”.

En un comunicado, la alianza opositora consideró que “estos jóvenes son nuevas víctimas de la dictadura que aferrada al poder se niega a abrir un canal humanitario, a convocar elecciones justas, competitivas y transparentes sin inhabilitados ni presos políticos, que se niega a cumplir la Constitución y a garantizar que todos los derechos sean para todos los venezolanos y no para una élite corrupta”.

A continuación el comunicado:

La Unidad Democrática ha venido denunciando sistemáticamente en diferentes instancias nacionales e internacionales el inminente colapso económico y social de Venezuela.

Cada minuto que pasa se deterioran dramáticamente las condiciones de vida de cada hermana y hermano venezolano sin distingo de su posición política o social, y peor aún, sin que hayan acciones efectivas de quienes detentan el poder que nos permitan afrontar y salir de esta grave emergencia humanitaria donde millones de venezolanos hoy comen de la basura, son reprimidos y asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen por reclamar sus derechos y exigir alimentos y medicinas, o mueren a manos de una delincuencia armada que actúa sin freno.

Esta dramática situación, que ha orquestado el propio Nicolás Maduro al negarse a reconocer que Venezuela enfrenta la peor crisis de toda la historia de nuestra Patria, ha llevado a decenas de miles de venezolanos a buscar alternativas para sobrevivir y satisfacer las necesidades más elementales del ser humano como alimentos y medicinas, y tras décadas de refugiar a quienes huían de las guerras y conflictos mundiales, hoy nos hemos convertido en una diáspora preocupantemente creciente.

En esa búsqueda desesperada de un futuro mejor lejos de la dictadura y en libertad, hoy lamentablemente al menos 20 jóvenes compatriotas fallecieron a bordo de una embarcación improvisada en las costas entre Falcón y Curazao, huyendo de la miseria y del hambre, buscando ese futuro mejor que hoy el régimen indolente les niega a ellos y sus familias. Estos jóvenes son nuevas víctimas de la dictadura que aferrada al poder se niega a abrir un canal humanitario, a convocar elecciones justas, competitivas y transparentes sin inhabilitados ni presos políticos, que se niega a cumplir la Constitución y a garantizar que todos los derechos sean para todos los venezolanos y no para una élite corrupta.

Desde la Unidad Democrática expresamos nuestra profunda y sincera solidaridad ante el dolor de estas familias víctimas de Maduro y reafirmamos nuestro empeño de hacer todo lo humanamente posible para que todas las historias de esta situación que nos entristece y enluta como venezolanos tenga un pronto final positivo para nuestro pueblo, porque el hambre y la necesidad de nuestros niños y de nuestras familias no puede ni debe esperar, nuestros hermanos no pueden seguir muriendo por la tozudez de este régimen. Asimismo, la Unidad Democrática exige se abra una investigación imparcial cumpliendo los rigores de ley. Alertamos a la comunidad internacional, especialmente al presidente Danilo Medina y a los cancilleres que acompañan el proceso de negociación en República Dominicana, sobre la responsabilidad ineludible de Nicolás Maduro y su régimen en estos lamentables fallecimientos y hacemos votos por un resultado favorable para nuestro pueblo de la jornada que proseguirá este 11 y 12 de enero, en la cual no debe haber más dilaciones por la paz y el progreso de Venezuela.

