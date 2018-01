Mejía: Lorenzo Mendoza tendrá que decidir si asume el reto o no

Gilberto Rojas / 15 ene 2018, edit. 9:19am.- El diputado y dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, aseguró la mañana de este lunes que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, deberá decir si quiere “asumir el reto” de ser candidato presidencial o no. Puso en duda, por otro lado, que del proceso de negociación en República Dominicana salga un “resultado positivo”.

“Leopoldo (López) en este momento, a pesar de que es el candidato de VP, hay una realidad y es que está preso. Ante esto parte del país plantea la posibilidad de Lorenzo Mendoza como candidato. Yo creo que esto es totalmente legítimo y válido, habrá que esperar la respuesta de Lorenzo y si estaría dispuesto o no a asumir el reto”, apuntó.

Desde Palabras Más, Palabras Menos por RCR, Mejía insistió: “Igual, el país tiene personalidades como él las cuales no tengo duda le ganarían a cualquiera de los candidatos del Gobierno sin ningún tipo de problemas, pero insisto, esto no será un proceso electoral democrático, será una contienda política muy complicada”.

Las presidenciales

Acerca de esas elecciones presidenciales indicó que lo primero que hay que tener en cuenta es que “en Venezuela no hay democracia, no hay libertad, las elecciones son absolutamente amañadas (…) pero lo segundo, y que tampoco puede ser ignorado, es que la gran mayoría del país sigue viendo en el voto una herramienta de lucha”.

Lea más: En 2017 entró un venezolano cada 20 minutos a Argentina

“Yo creo que este año tenemos la oportunidad para unirnos todos en torno al derecho a elegir, cualquiera que sea el candidato que pretenda participar en esta contienda tiene que ser muy consciente de que esto no será un proceso normal (…) el que pretenda participar tiene que saber que el Gobierno está dispuesto a absolutamente todo para retener el poder”.

Y así acotó: “Cómo pueden pretender ellos (el Gobierno) que nosotros vamos a reconocer un poder como ese (la ANC), si luego pueden hacer cualquier cosa, es decir, de qué nos sirve a nosotros elegir un Presidente si esa Constituyente va a hacer lo que le dé la gana, y es por eso que no la podemos reconocer”.

El diálogo

“Yo reconozco los esfuerzos que se ha hecho, pero yo no sé si son los conflictos internos entre ellos, no sé si es la indisposición de todos los que están involucrados por parte del Gobierno, pero me cuesta creer que vaya a haber un resultado positivo. Ojalá y esté equivocado porque no tengo ninguna duda de que eso sería lo mejor para nuestro país”, indicó.

Mejía insistió en que ve “muy complicado que de ahí salga un resultado positivo”, no obstante “los venezolanos tenemos que prepararnos para que no surja nada de eso, eso es lo responsable creo yo. Y que el Gobierno intente convocar unas elecciones (presidenciales) adelantadas a trocha y mocha, para eso tenemos que estar preparados y debemos tener una respuesta clara”.

Lea más: Foro Penal: Desde el 11E se han producido al menos 10 detenciones políticas

Lea más: Ledezma y MCM: Diálogo en Dominicana es una locura y una burla

Ola de saqueos y caos en las calles

“La situación que se tornó evidente para todos en todo el país lamentablemente va a empeorar, y va a empeorar porque las políticas que nos han llevado hasta este punto no han sido modificadas, va a empeorar porque las personas que hoy siguen en Miraflores insisten en poner sus intereses por encima de los intereses del país, insisten en negar la existencia de la crisis, insisten en negar la llegada de la ayuda internacional”, señaló.

Para ello, “es indispensable que nos unamos en torno a esta crisis, es indispensable que todos lo que estamos padeciendo esta crisis entendamos que la razón de origen, la génesis de todo esto está en Miraflores, y que solamente con un cambio político, acompañándonos y apoyándonos es que vamos a poder salir de esto”.

“Por eso es que hemos hecho un llamado hasta que este año y en estas semanas que vienen tenemos que reencontrarnos en la exigencia, en la reivindicación de nuestros derechos, esos que están en la Constitución”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | Juan Andrés Mejía | Lorenzo Mendoza | Presidenciales 2018