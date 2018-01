MCM: Nueva directiva de AN deberá cumplir con el mandato del 16J

Jennifer Suárez / 4 ene 2018.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, manifestó este jueves que la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2018-2019 debe cumplir con el mandato del pueblo del 16 de julio: “enfrentar la tiranía”.

“En 2017, ante una extraordinaria rebelión popular y brutal represión del régimen, la AN convocó al plebiscito del 16J. Por segunda vez le dimos a la AN el mandato de enfrentar la tiranía: desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, designar un Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral, conformar un Gobierno de Unión Nacional. La AN no ha cumplido”, expresó Machado a través de su cuenta oficial de Twitter.

La dirigente opositora recordó que mañana 5 de enero se instala la Asamblea Nacional y, en ese sentido, reiteró que “este Parlamento recibió un mandato claro y firme de los venezolanos el 6D del 2015: enfrentar la tiranía con toda la fuerza institucional, como único órgano del Poder Público con legitimidad”.

Asimismo instó a “dejar a un lado las líneas partidistas” y trabajar por las necesidades de los venezolanos, al tiempo que comentó que “la Constitución establece la libertad de conciencia” y los ciudadanos así lo exigen.

“Hoy, en las calles y en la AN, están planteadas dos posiciones muy distintas, con estrategias divergentes: la docilidad frente al régimen, el falso diálogo y el reconocimiento de la ANC; o la lucha firme, la desobediencia cívica y el desconocimiento total del régimen, hasta su salida”, declaró.

Para este viernes 5 de enero se tiene prevista la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Según lo acordado por los partidos políticos en 2015, este año le corresponde la presidencia a la dirigencia del partido Un Nuevo Tiempo, sin embargo, hasta los momentos se desconoce el nombre del encargado del parlamento para el período 2018-2019.

