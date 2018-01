Eugenio Martínez: Una elección antes del 30 de abril no tendrá condiciones técnicas mínimas

ND / 23 ene 2018.- El periodista especializado en elecciones, Eugenio Martínez, aseguró este martes que unos comicios antes del 30 de abril no tendrán las condiciones mínimas para asegurar que el chavismo “no manipule” los resultados. “Es evidente que una elección antes del 30 de abril carecerá de las condiciones técnicas mínimas que permitan asegurar que el chavismo (que controla el sistema) no manipulará los resultados como hizo en Bolívar”, escribió el periodista en Twitter.

Recordó que la elección presidencial de 2013 se organizó en 45 días con todas su garantías, porque se usó la plataforma auditada de 2012. “CNE puede volver a organizar una presidencial en 45 días, pero en condiciones técnicas mínimas”, acotó.

Aun así, considera que un candidato opositor podría ganar una elección presidencial el problema, a su juicio, “es cómo evitar que el chavismo se robe la elección. Como ocurrió en Bolívar”.

Dio detalles sobre el Registro Electoral y adelanta que “el chavismo no abrirá ni facilitará el registro electoral en el exterior. Con esos votos potenciales su derrota estaría consumada”.

Martínez cuestionó la posibilidad que conviva en un mismo país un presidente (opositor) electo –que asumiría el poder en enero 2019- y un presidente en funciones. ¿Eso es viable en esta Venezuela? Se preguntó.

