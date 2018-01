Marquina: Si el Gobierno no cumple con los acuerdos tendrá que pagar

Gilberto Rojas / 11 ene 2018.- El nuevo segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, insistió este jueves en que el Gobierno Nacional es el responsable de que la conflictividad social no se eleve en el país, ya que a su juicio, tienen en sus manos cumplir o no con los acuerdos de la negociación, y mientras no haya resultados concretos “la crisis social va a empeorar”.

Durante Palabras Más, Palabras Menos por RCR, el también diputado por Primero Justicia indicó que los “acuerdos deberán ser respetados por las partes, y si el Gobierno no cumple deberá pagar el costo político que le corresponde y tendrá que asumir una crecida importante en las sanciones internacionales que ya tiene”.

“Las comisiones están reunidas en este momento, y se habla de un cambio en el Consejo Nacional Electoral como garantía de unas elecciones justas donde el pueblo de venezolano elija (…) la pregunta en concreto es ¿El Gobierno acatará?”, insistió.

Sobre las manifestaciones que han copado los titulares en los medios de comunicación durante los últimos días, Marquina indicó que no hace falta llamar hoy a la gente a la calle porque estas “ya están tomadas, el pueblo de Venezuela ya está protestando y la mayoría de estas manifestaciones tienen que ver con la escasez de alimentos, con la escasez del gas, con el deterioro en los servicios públicos, pero fundamentalmente la situación de la comida y de las medicinas es el impulso principal”.

“Y en la medida en que la negociación no tenga resultados concretos la protesta social va ir incrementándose porque la situación económica de país está empeorando”, sostuvo.

