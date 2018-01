Maduro: Tengo la paciencia al límite con el gobierno de Donald Trump

ND / foto: @PresidencialVen / 5 ene 2018.- El presidente Nicolás Maduro catalogó este viernes de “groseras”, las sanciones emitidas por el Departamento de Estado de los EEUU a cuatro funcionarios militares venezolanos; dijo que su paciencia con el gobierno de Donald Trump, se está agotando.“Yo tengo la paciencia al límite con el gobierno de Donald Trump, no voy a aceptar un más de este gobierno agresor. Se me agota la paciencia, nosotros somos un gobierno de paz y de diplomacia”, expresó Maduro ante un tuit que emitió la portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Sale esta vocera, grosera, a enviar un mensaje a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que los van a seguir sancionando a menos que obedezcan, ¿Obedecer? Eso se acabó. Le ordené al canciller una nota de protesta severa en la defensa de nuestro país”, agregó el Presidente.

Además, autorizó al ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino López a que, en nombre de la Fuerza Armada, haga un pronunciamiento “contundente” sobre la defensa de los militares.

“Nadie amenaza a nuestra Fuerza Armada, tomen las sanciones que les dé la gana. No nos podrán modificar la moral, la unión la lealtad de nuestra Fuerza Armada. Quieren provocar un golpe de estado en Venezuela”, sostuvo Maduro.

