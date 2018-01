Maduro: Si la oposición no quiere diálogo peor para ellos

ND / foto: @PresidencialVen / 19 ene 2018.- El presidente Nicolás Maduro recriminó este viernes a la oposición por no asistir a la reunión de diálogo pautada para este jueves 18 en República Dominicana. E insistió que la “derecha mundial” dio la orden a la MUD de no asistir.



“Yo les he tendido mis dos manos a la oposición política de Venezuela. En el mes de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero logré sentarlos en el diálogo nacional en República Dominicana. Ayer recibieron la orden del imperialismo y de la derecha mundial que no se sentaran a dialogar, peor para ustedes, porque a nosotros no nos detiene nadie”, dijo Maduro en cadena nacional de radio y TV. El primer mandatario recalcó que está “listo” para firmar y cumplir el preacuerdo “de siete puntos”, añadió.

“…pero si ustedes no quieren yo seguiré adelante y nada ni nadie nos va a detener. Llamo al trabajo permanente, si la derecha se quiere quedar sin diálogo, allá ellos”, sostuvo.

En otro orden de ideas, Maduro aprobó una serie de recursos, entre ellos 531 mil 104 millones, según señaló, para el Fondo Nacional de Misiones y Grandes Misiones; además llevó a 320 mil bolívares el estipendio de los 200 mil brigadistas de Somos Venezuela.

También anunció que próximamente entregará el bono José Gregorio Hernández para todas las personas con alguna discapacidad, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

