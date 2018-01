Maduro: Santos está loco, se le sale la baba de odio

ND / 30 ene 2018.- El presidente Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar planificando acciones para afectar financieramente a Venezuela.

“Una de las cosas más horrorosas que ha hecho el presidente de Colombia contra nuestro país es detener los barcos que traían medicinas para hacer las diálisis en Venezuela. Es algo criminal, y lo hizo contra Venezuela porque Santos odia a Venezuela. La oligarquía bogotana odia a nuestro país desde hace 200 años o más. Nos tienen envidia. Santos me tiene envidia a mí compadre. Además él no sabe bailar, y me tiene envidia a mí porque yo bailó la pollera colorá y la bailo sabroso. Él no sabe ni bailar, qué va a saber bailar un oligarca, un patiquín”, dijo Maduro tras la aprobación de recursos para medicamentos.

El Jefe de Estado precisó que “más allá del chiste y del comentario jocoso está una verdad dramática”. En ese sentido, aseguró que “el jueves de la semana pasada, en el Palacio de Nariño, hubo une reunión entre Julio Borges, un equipo y Juan Manuel Santos”.

“Santos tenia a detalle allí una lista de acciones contra Venezuela para hacernos daño financiero, económico, comercial, para bloquear los Clap que traemos del mundo, para suspender cualquier medicina que Venezuela esté comprando allí en Colombia o en otros lugares donde él pudiera llamar e influir; para hacerle daño financiero al país, para crear algún falso positivo en la frontera y crear un conflicto”, acotó.

Y remató: “Juan Manuel Santos estás obsesionado con la revolución bolivariana, con Venezuela. Es una obsesión fatal, es la misma obsesión de Santander contra Bolívar, es la misma obsesión antivenezolana que está en los huesos, en los genes de la oligarquía racista excluyente y criminal que ha gobernado Colombia desde Bogotá dos siglos (…) Santos de verdad se descocó, está loco, se le sale la baba de odio, de rabia, porque la revolución bolivariana lo que ha hecho es avanzar, superar dificultades”.

vaya al foro

Etiquetas: Juan Manuel Santos | Maduro