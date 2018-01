Maduro ordena la emisión de 100 millones de “Petros”

ND / foto: @PresidencialVen / 5 ene 2018, edit. 8:42pm.- El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes la emisión de 100 millones de “Petros” y aseguró que tal decisión se sustenta en la riqueza petrolera del campo 1 del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco.

“Hoy anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de Petros con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolana, lo he certificado y legalizado a través de la Gaceta Oficial (…) Cada Petro tendrá un valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana”, dijo Maduro durante el primer Consejo de Ministros de este año.

Maduro comenzó asegurando que el “Petro” es una “alternativa viable y sólida… para hacerle frente a la tiranía del dólar, hacerle frente a la guerra económica y la persecución financiera” contra el país. Y responsabilizó al expresidente de la AN, Julio Borges, por las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. “Lo voy a repetir un millón de veces”, dijo de Borges.

También aseguró que estas decisiones ponen al país en la vanguardia de las criptmonedas. “Es primera vez que se crea una criptomoneda desde un Estado, desde un país. Y primera vez que se crea una criptomoneda sustentada en una riqueza material física certificada, a la vista. Es la primera vez”, dijo.

Anunció también la activación de casas virtuales para la compra – venta de Petros y asignó al Ministro de la Juventud la tarea de aportar detalles, pues el Primer Mandatario dijo que “el mejor equipo de la criptomoneda en Venezuela será compuesto por jóvenes”.

El Presidente también mencionó el rol de la minería de criptomonedas, a propósito del registro de mineros que, según informó, ya contiene más de 90.000 personas. “Los mineros, en el caso de las criptomonedas, son aquellas personas o instituciones y ahora Venezuela que a través de un proceso tecnológico, con un conjunto de equipos de computación … van… validando las transacciones y por esa vía llamada minería es que la persona o la institución van… produciendo riqueza financiera internacional… las criptomonedas producen … miles de millones de dólares desde el 2009 hasta acá”.

Decisiones sobre el Petro

Maduro hizo un repaso de sus decisiones sobre el Petro, comenzando por la creación del llamado Blochchain (tecnología que permite confirmar las transaciones hechas con criptomonedas); luego la creación de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas.

Como tercera medida la “asignación legal, avalada por una compañía de certificación internacional, para certificación de 5.000 millones de barriles de petróleo del campo número 1 del bloque Ayacucho de la Faja petrolífera del Orinoco. Y le asigné todo el campo… al Petro, como soporte de riqueza. Esto muy importante para la confianza pública, nacional e internacional”.

