Maduro contradice declaraciones de Falcón sobre asignación de recursos a Lara y lo reta a un debate nacional

ND / 11 ene 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, desmintió este jueves unas supuestas declaraciones del ex gobernador de Lara, Henri Falcón, donde decía que durante su gerencia el Jefe de Estado no le asignaba recursos solicitados. “Por ahí hay un ex gobernador, Henri Falcón, ex gobernador de Lara, salió a declarar hace días que yo no le mandaba recursos. Mentira. Yo le mandé todos los recursos, uno por uno, quieren agarrar liderazgos con mentiras. Si quieres damos un debate nacional, te reto Henri Falcón, cuando quieras, dónde quieras y cómo quieras, porque es mentira lo que declaraste”, dijo Maduro durante una Reunión con el Estado Mayor de Caracas.

En este encuentro, el Jefe de Estado asignó recursos adicionales a gobernaciones y alcaldías, entre ellas, a la Gobernación del estado Táchira, a quien asignó 51.464 millones de bolívares para la jefa regional de oposición, Laidy Gómez.

“De las 23 gobernaciones del país nosotros ganamos 19 y la oposición ganaron 4. Yo tengo relaciones de comunicación, vista y trato con los 4 gobernadores opositores y estamos trabajando, ellos con sus ideas, sus conceptos”, agregó el presidente.

vaya al foro

Etiquetas: Gobernación | Henri Falcón | Lara | Nicolás Maduro | recursos adicionales