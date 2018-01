Maduro: Arzobispos llamaron a la guerra civil en la celebración de la Divina Pastora

Gilberto Rojas / foto: @PresidencialVen / 15 ene 2018.- El presidente Nicolás Maduro llamó a la Fiscalía General, a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Justicia a “revisar” las declaraciones de los arzobispos que tomaron la palabra durante la celebración de la Divina Pastora en Barquisimeto, estado Lara, para “verificar” si no cayeron en delitos contemplados en la “Ley Contra el Odio”.

Luego de iniciar su discurso en el marco de su mensaje anual y entrega de la Memoria y Cuenta 2017 sobre su gestión, felicitó a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, por la organización del acto, y aseguró que desde Ecuador, Colombia y el Caribe llegaron personas a presentarse ante su deidad. Inmediatamente después indicó que “a pesar de la maledicencia de los llamados curas de la Iglesia Católica, de los llamados arzobispos, de su maldad, de su veneno, de su odio y de su perversidad”, la gente acudió.

“Uno de ellos nos llamó a todos nosotros ‘pestes’, dijo que el pueblo chavista es una ‘peste’. Habría que ver Fiscal General, querido Fiscal General Presidente del Poder Ciudadano, habría que ver Contralor, Defensor del Pueblo, habría que ver Presidente del TSJ, si las palabras emitidas por algunos de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio”, acusó.

También aseguró que con estas declaraciones, los máximos representantes de la Iglesia Católica venezolana quieren “generar enfrentamientos entre los venezolanos, violencia, muerte, exclusión, persecución, como sucedió durante la guarimba”.

“Algunas de las palabras, seguramente nadie los escuchó porque ya a esa gente nadie los escucha, nosotros solo creemos en Cristo, ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotana, nadie cree en estos diablos con sotana”, sostuvo.

Y así concluyó: “Ahora viene un diablo con sotana a llamar a enfrentamientos violentos, llamar a la guerra civil (…) y le agradezco a la gente del estado Lara que fue la que me alertó de esta cochinada, porque yo la verdad no escucho a esa gente, nosotros no escuchamos a esos bandidos”.

Etiquetas: ANC | Divina Pastora | Iglesia Católica | Memoria y Cuenta 2017 | Nicolás Maduro